وزارة التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات ديسمبر من بنك ناصر الاجتماعى

كتب مدحت وهبة

يبدأ بنك ناصر الاجتماعى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة البنك صرف معاشات ديسمبر 2024 لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات اعتبارا من اليوم الأحد، مع تيسير كل إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشاتًً

كما تحرص وزارة التضامن الاجتماعى على صرف دعم نقدى للأسر الاولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا ضمن برنامج الدعم النقدى " تكافل وكرامة ".

كما يقدم بنك ناصر الاجتماعى العديد من الخدمات والمبادرات الاجتماعية، منها تمويل المشروعات المتناهية الصغر وتستهدف المستفيدين من الجنسين الرجال والسيدات معا من سن 21 حتى 60 عاما وتبلغ قيمة التمويل 4 آلاف جنيه كحد أدنى.

وتم رفع الحد الأقصى إلى 200 ألف جنيه يتم سداده على أقساط شهرية، على أن تكون مدة التمويل تبدأ من سنة وبحد أقصى سنتين بعائد متميز عن سوق متناهي الصغر.

