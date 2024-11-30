لمرضى السكر والرياضيين.. هذه الفاكهة ضرورية فى نظامكم الغذائى

كتبت مروة هريدى

التوت الأزرق صغير ولذيذ ومليء بالعناصر الغذائية، وهو ليس لذيذًا فحسب، بل إنه غني أيضًا بمجموعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ويمكن أن يُحدث تناول التوت تغييرًا كبيرًا لصحتك حيث يمكن لمغذياته الرائعة أن تعزز صحة قلبك ووظائف المخ لديك وحتى تحارب الالتهابات، حيث يقدم التوت الأزرق جرعة قوية من الفوائد الصحية في كل قضمة، وهو ما يوضحه تقرير موقع "Food-ndtv".

فيما يلى.. 6 أسباب مقنعة تجعل التوت الأزرق إضافة قوية إلى نظامك الغذائي:

غني بمضادات الأكسدة



يعد التوت الأزرق من أغنى مصادر مضادات الأكسدة، وخاصة الأنثوسيانين، التي تمنحه لونه الأزرق النابض بالحياة، ويمكن لمضادات الأكسدة هذه أن تقلل من الإجهاد التأكسدي، وتبقي الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان تحت السيطرة، وقد أظهرت دراسة نشرت في مجلة Frontiers أن الاستهلاك المنتظم للتوت الأزرق يمكن أن يخفض بشكل كبير من علامات الضرر التأكسدي في الجسم.

مفيد لصحة الدماغ



إن تناول التوت الأزرق بانتظام يمكن أن يجعل عقلك أكثر حدة ويقلل من التدهور المعرفي، وتربط الأبحاث بين تناول التوت الأزرق وتحسن وظائف المخ وتأخير التدهور المعرفي المرتبط بالعمر، وقد أظهرت دراسة نشرت في مجلة Advances in Nutrition أن محتواه من الفلافونويد قد يعزز الذاكرة ويحمي من الأمراض العصبية التنكسية مثل مرض الزهايمر.

يعزز صحة القلب



التوت الأزرق يعتبر أحد الأطعمة الخارقة لصحة القلب، فقد ارتبط تناوله بانتظام بتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، لأنه يساعد على خفض ضغط الدم، والوقاية من تصلب الشرايين، وخفض مستويات الكوليسترول الضار، كما هو موضح في الدراسات المنشورة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية.

يضبط مستويات السكر في الدم



التوت الأزرق مفيد أيضًا لمرضى السكري، حيث يساعد تناوله على التحكم في مستويات السكر في الدم، كما يعمل مؤشره الجلوكوزي المنخفض ومركباته النشطة بيولوجيًا على تعزيز حساسية الأنسولين، مما يقلل من خطر حدوث مضاعفات مرتبطة بمرض السكري.

تعزيز صحة الأمعاء



يحتوي التوت الأزرق على كميات كبيرة من الألياف والمركبات المفيدة التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء وتنظيم حركتها، حيث تشير الأبحاث الناشئة إلى أن التوت الأزرق يؤثر على ميكروبات الأمعاء، مما يعزز نمو البكتيريا المفيدة، وهذا لا يساعد فقط على الهضم ولكنه يقوى جهاز المناعة ويدعم الصحة العامة.

يعزز التعافي البدني



بالنسبة للرياضيين وعشاق اللياقة البدنية، يمكن للتوت الأزرق أن يسرع من تعافي العضلات ويقلل من الألم خاصة بعد جلسات التمرين المكثف، حيث تلعب خصائصه الطبيعية المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة دورًا محوريًا في هذه العملية.