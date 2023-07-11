اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يوليو 2023 01:20 م
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طرق صحية لتناول التوت على الإفطار

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 01:00 م
طرق صحية لتناول التوت على الإفطار التوت مع الشوفان
كتبت فاطمة خليل

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يعتبر التوت من الفواكه الغنية بالفوائد الصحية، حيث إنه ملىء بمضادات الأكسدة والفيتامينات والألياف، ودمج التوت فى روتين الإفطار اختيار ذكى ولذيذ، وفى هذا التقرير نقدم بعض الطرق الصحية لتناول التوت على الإفطار، بحسب موقع "هيلث شوت".
 
يوفر دمج التوت في روتين الإفطار العديد من الفوائد لصحتك العامة، هذه الفاكهة النابضة بالحياة مليئة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ما يجعلها قوة غذائية. 
 

ويوفر التوت مصدرًا غنيًا للألياف، ما يساعد على الهضم ويعزز الشعور بالشبع، ما يساعدك على الشعور بالشبع طوال الصباح كما أنه منخفض السعرات الحرارية ويحتوى على نسبة عالية من الماء، ما يجعلها خيارًا رائعًا لإدارة الوزن.

 

طرق صحية لأكل التوت على الإفطار

مربى التوت مع بذور الشيا 

يعتبر مربى التوت مع بذور الشيا بديلاً أكثر صحة للمربى التقليدي لأنه يحتوي على حلاوة طبيعية من التوت والفوائد الغذائية المضافة لبذور الشيا إنها طريقة رائعة للاستمتاع بنكهات التوت مع الاستفادة من مضادات الأكسدة والألياف الغذائية.

 

عصير التوت

امزج بعض التوت مع الموز أو السبانخ أو اللفت، مع القليل من حليب اللوز أو ماء جوز الهند مزيج من مضادات الأكسدة والفيتامينات والألياف في التوت ، إلى جانب البروتين والطاقة من المكونات الأخرى ، يجعل هذا العصير خيارًا مثاليًا لوجبة الإفطار للحصول على طاقة مستدامة وصحة عامة لأنه يوفر لك التغذية التي يحتاجها جسمك.

 

شوفان بالتوت 

عزز دقيق الشوفان الخاص بك عن طريق إضافة جزء كبير من خليط التوت، قم بإعداد النوع المفضل لديك من دقيق الشوفان وقلّب حفنة من التوت أثناء الطهى، يمنح التوت دقيق الشوفان حلاوة طبيعية ويمنحك نكهة لذيذة، أضف إليها القليل من العسل ، ورشّ القرفة، وحفنة من المكسرات أو البذور لمزيد من الملمس والفوائد الغذائية.

 


فوائد التوت

التوت

فوائد التوت لصحتك

فوائد التوت الصحية



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