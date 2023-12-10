7 فيتامينات ومعادن تبطئ شيخوخة الدماغ.. أبرزها الزنك

كتبت فاطمة خليل

صحة الدماغ من أهم الأشياء التي يجب الاهتمام بها مع التقدم في العمر، ويعد التدهور المعرفي جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة، لكن الأبحاث تشير إلى أن بعض الفيتامينات والمعادن يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على وظائف المخ ومنع التدهور المرتبط بالعمر، في هذا التقرير نتعرف على أبرز 7 فيتامينات ومعادن تبطئ شيخوخة الدماغ، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أحماض أوميجا 3 الدهنية

تعتبر أحماض أوميجا 3 الدهنية، وخاصة حمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض دوكوساهيكسينويك (DHA)، مكونات أساسية لأغشية خلايا الدماغ.

تظهر هذه الأحماض الدهنية خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، مما يعزز وظائف المخ الصحية.

تعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والجوز وبذور الكتان وبذور الشيا مصادر ممتازة للأوميجا 3. الاستهلاك المنتظم قد يقلل من خطر التدهور المعرفي ويساهم في صحة الدماغ بشكل عام.

مضادات الأكسدة (فيتامينات C وE)

تلعب مضادات الأكسدة، مثل الفيتامينات C وE، دورًا حاسمًا في حماية الدماغ من الإجهاد التأكسدي. يمكن أن يساهم الإجهاد التأكسدي، الناجم عن الجذور الحرة، في التدهور المعرفي المرتبط بالعمر. تعد الفواكه الحمضية والتوت والمكسرات والبذور والخضروات الورقية مصادر غنية بفيتامين C، بينما يوجد فيتامين E في الأطعمة مثل اللوز وبذور عباد الشمس والسبانخ.

​فيتامين د

فيتامين د ليس حيويًا لصحة العظام فحسب، بل يلعب أيضًا دورًا في الوظيفة الإدراكية. توجد مستقبلات فيتامين د في جميع أنحاء الدماغ، وقد تدعم المستويات الكافية الحماية العصبية. يعد التعرض لأشعة الشمس طريقة طبيعية لتعزيز مستويات فيتامين د، ويمكن الحصول عليه أيضًا من الأطعمة والمكملات الغذائية المدعمة.

فيتامينات ب (ب6، ب9، ب12)

تعتبر فيتامينات ب ضرورية لمختلف وظائف المخ، بما في ذلك تخليق الناقلات العصبية والحفاظ على المايلين، وهو الغطاء الواقي للألياف العصبية. يوجد فيتامين ب6 في الموز والبطاطس والدواجن، بينما يتوفر فيتامين ب9 (حمض الفوليك) في الخضروات الورقية والفاصوليا والعدس. يوجد فيتامين ب 12، وهو فيتامين مهم للصحة العصبية، في المقام الأول في المنتجات الحيوانية، ويمكن أن يساهم نقصه في التدهور المعرفي.

​المغنيسيوم

يشارك المغنيسيوم في أكثر من 300 تفاعل إنزيمي في الجسم، بما في ذلك تلك المتعلقة بوظيفة الدماغ، فهو يساعد على تنظيم الناقلات العصبية، وتعزيز الأداء المعرفي. تشمل الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم المكسرات والبذور والحبوب الكاملة والخضروات الورقية الخضراء.

الزنك​

الزنك هو معدن أساسي يلعب دورًا في النقل التشابكي ويساهم في بناء البروتينات في الدماغ. ويوجد في الأطعمة مثل اللحوم ومنتجات الألبان والمكسرات والبقوليات. تدعم مستويات الزنك الكافية الوظيفة الإدراكية الشاملة وقد تساهم في الحماية العصبية.

الكركمين

الكركمين، المركب النشط في الكركم، له خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، تشير الأبحاث إلى أن الكركمين قد يكون له تأثيرات وقائية عصبية، مما قد يقلل من خطر التدهور المعرفي المرتبط بالعمر.