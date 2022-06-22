سرعة ضربات القلب قد تشير للإصابة بهذا النوع من السرطان

كتبت فاطمة خليل

سرطان الرئة من أنواع السرطان التي إذا تم اكتشافها مبكراً يمكن علاجها، وهناك بعض العلامات والأعراض التي قد تشير إلى حقيقة أن الورم يضغط على قلبك، ووفقًا للخبراء، فإن هذه العلامة الأقل شهرة هي خفقان القلب أو سرعة ضربات القلب، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

الخفقان وسرطان الرئة

يُعرَّف الخفقان بأنه النبض السريع أو ضربات القلب السريعة أو غير المنتظمة بشكل غير طبيعي غالبًا ما يصف المرضى الخفقان بأنه خفقان سريع في الصدر، أو نبضة متخطية، أو إحساس بقصف في الصدر.

وفقًا لمراجعة أمراض القلب الأوروبية (ECR) ، يعد الخفقان أمرًا شائعًا لدى الأشخاص المصابين بالسرطان قد يحدث من ضغط الرئتين على القلب ومع ذلك، فإن الخفقان لا يعني بالضرورة أنك مصاب بسرطان الرئة.

يمكن أن يؤدي الإجهاد والتمارين والأدوية والعديد من العوامل المؤقتة الأخرى أيضًا إلى هذا الشعور بنبض القلب السريع أو الخفقان.

علامات أخرى لسرطان الرئة

نظرًا لأن الخفقان علامة تحذيرية نادرة، يوصي الأطباء باليقظة للبحث عن العلامات التحذيرية الأخرى للمرض أيضًا. يمكن أن تشمل هذه عدوى في الصدر، أو سعال مصحوب بالدم ، أو ألم عند التنفس والسعال.

يعتبر فقدان الشهية وفقدان الوزن دون سبب معروف والتعب وصعوبة البلع من أعراض سرطان الرئة.

يحدث تعجر الأصابع وهو زيادة سماكة الجلد تحت الأظافر أيضًا في 35% من الأشخاص المصابين بسرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة.

في هذا ، تنتفخ أطراف الأصابع على مراحل أولاً ، تصبح قاعدة الظفر ناعمة ويصبح الجلد حول فراش الظفر لامعًا.

بعد ذلك ، تبدأ الأظافر في الانحناء أكثر من المعتاد.

أخيرًا ، تنتفخ أطراف الأصابع بسبب تجمع السوائل في الأنسجة الرخوة للأصابع.

ما الذي يسبب سرطان الرئة؟

يحدث سرطان الرئة عندما يتسبب عامل مسبب للسرطان في نمو خلايا غير طبيعية في الرئة.

في معظم حالات سرطان الرئة ، فإن المادة المسرطنة (العامل القادر على التسبب في السرطان) التي تعزز نمو الورم هي دخان السجائر.

يعد تدخين السجائر أكبر مساهم في الإصابة بسرطان الرئة ، حيث يمثل 80 إلى 90 % من جميع الحالات.

في حين أن سرطان الرئة ليس وراثيًا بشكل عام ، يمكن أن تتسبب طفرات معينة غير موروثة في إصابة بعض الأشخاص بهذا السرطان.

يعتبر التعرض للرادون السبب الرئيسي الثاني لسرطان الرئة ، يليه التعرض للمواد الكيميائية السامة من المهم استشارة طبيبك إذا ظهرت عليك أي أعراض مرتبطة بالمرض.