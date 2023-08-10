فوائد ماء الخيار .. من طرد السموم إلى إنقاص الوزن

كتبت إيناس البنا

ماء الخيار مشروب بسيط وفعال ومليء بالفوائد ، من طرد السموم إلى تقوية جهاز المناعة وتحسين صحة بشرتك، بالإضافة إلى ذلك ، من السهل صنعه.

فوائد ماء الخيار للتخلص من السموم وكيفية صنعه



وفقًا لمراجعة حديثة حسب موقع " onlymyhealth"، الخيار له تأثير تطهير على الجسم عن طريق إزالة النفايات القديمة والسموم الكيميائية.

فوائد شرب ماء الخيار للتخلص من السموم

الترطيب

من أهم فوائد شرب ماء الخيار للتخلص من السموم أنه يساعد في الحفاظ على رطوبتك، يتكون الخيار من 95٪ ماء ، مما يجعله مصدرًا ممتازًا للترطيب، يمكن أن يساعدك شرب ماء الخيار للتخلص من السموم في الحفاظ على رطوبتك طوال اليوم ، وهو أمر ضروري للحفاظ على صحة الجلد ، والهضم ، والرفاهية بشكل عام.

يطرد السموم

يعتبر ماء الخيار طريقة ممتازة لطرد السموم من الجسم، الخيار غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على تحييد الجذور الحرة في الجسم، يساعد الماء الموجود في ماء الخيار على طرد السموم عن طريق زيادة إخراج البول، وهذا بدوره يساعد في تقليل الانتفاخ والالتهابات في الجسم.

يساعد في إنقاص الوزن



يمكن أن يكون ماء الخيار للتخلص من السموم وسيلة مساعدة فعالة في إنقاص الوزن، الخيار منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، مما يساعدك على الشعور بالشبع لفترات أطول.

يعزز جهاز المناعة



مياه التخلص من السموم بالخيار غنية بالفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة لديك. .

يحسن صحة الجلد



يمكن أن يساعد في تحسين صحة بشرتك. الخيار غني بمضادات الأكسدة وفيتامين C ، مما يساعد في تقليل الالتهاب والاحمرار في الجلد، يمكن أن يساعد شرب ماء الخيار للتخلص من السموم أيضًا في الحفاظ على بشرتك رطبة، مما يحسن مظهرها العام.

كيفية تحضير ماء الخيار للتخلص من السموم

خيار الماء

يعد صنع ماء الخيار لإزالة السموم أمرًا سهلاً ولا يتطلب سوى عدد قليل من المكونات، إليك كيفية صنعه:

مكونات

1 خيار كبير

1 ليمون

حفنة من أوراق النعناع

8-10 أكواب ماء

تعليمات

الخطوة 1: اغسل الخيار والليمون جيدًا.

الخطوة 2: قطع الخيار والليمون إلى شرائح رفيعة.

الخطوة 3: ضع شرائح الخيار والليمون في إبريق كبير.

الخطوة 4: أضف حفنة من أوراق النعناع إلى الإبريق.

الخطوة 5: املأ الإبريق بـ8-10 أكواب من الماء.

الخطوة 6: قلّب المكونات معًا.

الخطوة 7: قم بتغطية الإبريق ووضعه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.

الخطوة 8: قدميها مبردة.

يمكنك تخصيص الوصفة بإضافة فواكه وأعشاب أخرى إلى المزيج ، مثل الفراولة أو الريحان، يمكن أن يكون شرب ماء الخيار للتخلص من السموم بانتظام وسيلة فعالة لتحسين صحتك العامة ورفاهيتك.