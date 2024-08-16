كيفية الحفاظ على صحة الفم.. نصائح لكل مرحلة من مراحل الحياة

كتب حسام الشقويرى

إذا كنت تعتقد أن الحفاظ على صحة الفم لا يفيد إلا أسنانك ويجعلها تبدو لامعة، فأنت مخطئ. إن نظافة الفم الجيدة مهمة جدًا لأسباب أكثر من مجرد أسنانك. لا تعتبر اللثة مهمة فقط، ولكن ضعف صحة الفم مثل التسوس والالتهابات وغيرها قد يؤثر أيضًا على جوانب أخرى من صحتك العامة. ومع ذلك، لا يمكن تحقيق صحة الفم المثالية بين عشية وضحاها. إنها تتطلب مدى الحياة من العادات الجيدة. من الطفولة إلى الشيخوخة، تتطلب كل مرحلة من مراحل الحياة رعاية واهتمامًا مناسبين بالأسنان، وفقا لما نشره موقع thehealthsite



إن الحفاظ على نظافة الفم يهدف إلى تجنب تراكم البلاك الذي يمكن أن يسبب تسوس الأسنان، ولكن هناك أسبابا أخرى تجعل نظافة الفم مهمة.

1. يمنع أمراض الفم

إن الوقاية من أمراض الفم هي أهم فوائد نظافة الفم الجيدة. إن الحفاظ على نظافة الفم له علاقة كبيرة بمساعدتك على فحص وتقييم حالات الأسنان، والسعي إلى تدخل طبيب الأسنان على فترات منتظمة.

2. يمنع فقدان الأسنان

وفقًا لمجلة جمعية طب الأسنان الأمريكية ، فإن أكثر من 1 من كل 3 بالغين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر فقدوا 6 أسنان أو أكثر. يمكن أن يساعدك الحفاظ على نظافة الأسنان بانتظام في تقليل المخاطر ومنع فقدان الأسنان.

3. يحسن الهضم

تضمن الأسنان واللثة الصحية إمكانية مضغ الطعام بشكل صحيح، مما يساعد على الهضم وامتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل. وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Journal of Gastrointestinal Oncology ، فإن الحفاظ على صحة الفم يمكن أن يقلل من خطر سوء نظافة الفم والتهاب اللثة وحتى سرطان الجهاز الهضمي.

4. يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

وفقًا لبيانات كلية الطب بجامعة هارفارد، فإن عدم الحفاظ على صحة الفم قد يعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب. وقد وجدت أن أمراض اللثة تساهم في زيادة العبء الالتهابي في الجسم. يمكن أن تتأثر العديد من مناطق الجسم، بما في ذلك التهاب الشرايين، بالالتهاب المزمن مما يؤدي إلى أمراض القلب.

5. يحسن الصحة العامة

بصرف النظر عن أمراض القلب، فإن عدم الحفاظ على نظافة الفم قد يؤدي إلى الإصابة بالالتهاب الرئوي الجرثومي، ومضاعفات الحمل، وانخفاض الوزن عند الولادة، والسرطان، وتسمم الدم. يمكنك تجنب هذه المشاكل من خلال الحفاظ على نظافة الفم.

إن العادات الصحية الجيدة التي يتم غرسها في الأطفال منذ الطفولة يمكن أن تحافظ على نمط حياة سليم. ويعتمد الأمر إلى حد كبير على الوالدين ومقدمي الرعاية لغرس هذه العادة.

وفيما يلي كيفية تمكن الوالدين من بناء أساس قوي عندما يتعلق الأمر بصحة الفم لدى أطفالهم:

الأطفال: من سن الرضاعة حتى سن 12 عامًا

التنظيف المبكر: بعد الرضاعة، يجب تنظيف لثة الطفل بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة، حتى قبل أن تنمو أسنانه.

السن الأول، الزيارة الأولى: من الضروري إجراء فحص أسنان لطفلك في عيد ميلاده الأول.

الإشراف والتعليم: يحتاج الأطفال الصغار إلى المساعدة في تنظيف أسنانهم حتى بلوغهم سنًا معينة. ويجب تعليمهم الطريقة الصحيحة لتنظيف أسنانهم وكيفية بصق معجون الأسنان.

اعتبارات النظام الغذائي: إن الحد من تناول السكر يمكن أن يساعد في تزويدهم ببعض الخيارات المفيدة للأسنان مثل الفواكه والخضروات والجبن.

المراهقون (من سن 13 إلى 19 عامًا)

قد تؤدي التغيرات الهرمونية خلال سنوات المراهقة إلى تغييرات في صحة الفم. من المهم أن تأخذ استقلاليتك في الاعتناء بنفسك ونظامك الغذائي على محمل الجد. فيما يلي بعض الطرق المعتمدة من الخبراء للتعامل مع سنوات المراهقة:

التنظيف المستمر: يحتاج المراهقون إلى تنظيف أسنانهم مرتين على الأقل يوميًا باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد لحماية متقدمة للأسنان الحساسة وتحسين كبير في صحة اللثة بشكل عام.

فوائد غسول الفم: يوفر غسول الفم بالفلورايد حماية إضافية ضد تكوّن التسوسات، كما ينعش النفس.

التقييم التقويمي: خلال سنوات المراهقة، إذا كان الطفل يعاني من ازدحام الأسنان أو مشاكل مرتبطة بالعضة مثل بروز الفك العلوي وما إلى ذلك، فقد يكون التقييم التقويمي ضروريًا.

البالغون (من سن 20 إلى 64 عامًا)

خلال مرحلة البلوغ، تصبح نظافة الفم الجيدة أكثر أهمية، إلى جانب المداومة على إجراء فحوصات الأسنان الدورية.

وإليك كيفية الحفاظ على صحة الأسنان والفم خلال مرحلة البلوغ:

الفحوصات الدورية: إن الزيارات المنتظمة لعيادة الأسنان كل ستة أشهر ضرورية للوقاية من بعض المشاكل واكتشافها في مرحلة مبكرة.

التنظيف المنتظم للأسنان: إن تنظيف الأسنان بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد مرتين يوميًا لا يزال يشكل جوهر نظافة الفم الجيدة، حيث يمكن أن يوفر حماية طوال اليوم ضد مشاكل صحة الفم.

استخدام منتجات تم تطويرها خصيصًا: معجون أسنان خاص بالفلورايد يحمي الأسنان الحساسة جيدًا. كما يتمتع بتأثير متقدم على صحة اللثة.

كبار السن (65 سنة وما فوق)



مع تقدمك في السن، يتغير فمك وقد تصاب بمشاكل جديدة تتعلق بصحة الفم:

إدارة جفاف الفم: جفاف الفم مشكلة شائعة لدى كبار السن وقد يكون لها آثار جانبية نتيجة تناول بعض الأدوية أو الحالات الطبية. يجب على الأشخاص التحدث مع طبيب الأسنان حول طرق إدارة جفاف الفم.

عناية لطيفة: نظف الأسنان بلطف باستخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة ومعجون أسنان بالفلورايد للأسنان واللثة الحساسة.

الزيارات المنتظمة لطبيب الأسنان: يجب على كبار السن إجراء فحوصات منتظمة للأسنان. وهذا يسمح لطبيب الأسنان بتتبع مشاكل صحة الفم المرتبطة بالشيخوخة عن كثب.

تتغير صحة أسنانك مع مرور السنين، ومن المهم العناية بأسنانك في كل مرحلة من مراحل الحياة. إن اتباع هذه النصائح الخاصة بكل عمر إلى جانب الاستشارة المنتظمة مع طبيب الأسنان من شأنه أن يساعد الفرد على الحفاظ على صحة أسنانه ولثته مدى الحياة.