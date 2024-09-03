أضف هذا المكون إلى الماء وتناوله على معدة فارغة لترطيب الجسم وتقليل التوتر

كتبت مروة هريدى

من أجل بداية صحية لليوم، من المهم أن تبحث عن عادات صباحية صحية، وفي حين أن ممارسة اليوجا أو التمارين الرياضية تشكل عادة روتينية صحية، إلا أن هناك عادات أخرى معينة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا، ولعل أحد هذه العادات هي تناول الماء المالح الدافئ، ولا يمكن لكوب من هذا المشروب أن يحافظ على ترطيبك فحسب، بل يعزز أيضًا صحة الجهاز الهضم، وفقًا لموقع "Food-ndtv".

كيفية صنع الماء المالح

اغلي كوبين من الماء واتركيه ليبرد قليلًا، ثم أضيفى قليلًا من الملح الأبيض، تم تناوله ببطء على معدة فارغة.

فيما يلى.. 11 سببًا لتناول كوب واحد من الماء المالح الدافئ على معدة فارغة يوميًا:

المساعدة في إنقاص الوزن

وفقًا للخبراء، يساعد تناول الماء المالح على معدة فارغة على منع تراكم الدهون ويؤثر بشكل إيجابي على عملية إنقاص الوزن، ويقال أيضًا أنه يساعد على كبح الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتطهير الجهاز الهضمي عن طريق إزالة السموم.

ترطيب الجسم

وفقًا لخبراء الغذاء والصحة، يمكن أن يساعد الماء المالح في ترطيب جسمك، حيث يمكن أن تساعد المعادن النادرة الموجودة في ملح البحر في الاحتفاظ بالمياه والحفاظ على توازن الإلكتروليت.

تعزيز الهضم

وفقًا للخبراء، يمكن أن يحفز الماء المالح الغدد اللعابية، مما يعزز إنتاج الإنزيمات الهضمية التي تساعد في تكسير الطعام، مما يؤدي إلى تحسين الهضم طوال اليوم.

تعزيز إزالة السموم

وفقًا لخبراء الصحة، يعمل الماء المالح كمزيل طبيعي للسموم، ويمكن أن يساعد في تطهير الجهاز الهضمي عن طريق طرد السموم وتعزيز حركة الأمعاء، وخاصة عند تناوله في الصباح.

توازن الكهارل

وفقًا للخبراء، يحتوي الملح على معادن أساسية مثل الصوديوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، والتي تساعد في الحفاظ على توازن الكهارل في الجسم، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين مستويات الطاقة الإجمالية وتقليل الشعور بالتعب.

يجعل الجسم أكثر قلوية

يمكن أن يساعد الماء المالح الدافئ في موازنة مستويات الأس الهيدروجيني في الجسم، مما يجعله أكثر قلوية، ووفقًا للخبراء، فإن هذا الأمر مفيدًا لأن العديد من الأمراض تزدهر في بيئة حمضية.

تعزيز التمثيل الغذائي

وفقًا لخبراء الصحة، فإن تناول الماء المالح على معدة فارغة يمكن أن يحفز عمليات التمثيل الغذائي في الجسم، مما يؤدي إلى زيادة إنفاق الطاقة وربما المساعدة في إدارة الوزن.

مفيد لصحة الفم

فائدة أخرى لبدء اليوم بالماء المالح الدافئ هي أنه يساعد في تعزيز صحة الفم، حيث يقال أن حتى الغرغرة بالماء المالح الدافئ يساعد في الحفاظ على نظافة الفم عن طريق تقليل البكتيريا في الفم، مما يساعد أيضًا في منع ضعف اللثة وتقليل رائحة الفم الكريهة.

الاستفادة من المعادن

يعتبر الملح مصدرًا غنيًا بالمعادن الأساسية مثل اليود، وهو مهم لوظيفة الغدة الدرقية، كما أنه غني بالمعادن الأخرى المهمة لجسم الإنسان على المدى الطويل.

تعزيز صحة الجلد

وفقًا للخبراء، فإن الاستحمام بالماء المالح الدافئ يمكن أن يساعد في علاج بعض مشاكل الجلد، مثل الأكزيما أو الصدفية، من خلال المساعدة في تطهير البشرة وتهدئتها، حيث يعمل على الحفاظ على مستويات الأس الهيدروجيني في الجسم ويُقلل الالتهابات.

يقلل من التوتر

يمكن أن يساعد الماء المالح في تنظيم مستويات الكورتيزول، وهو هرمون التوتر، في الجسم، حيث أن انخفاض مستويات الكورتيزول يؤدى إلى تقليل التوتر والقلق، مما يضفي نغمة إيجابية على اليوم.

على الرغم من أن تناول كوب من الماء المالح الدافئ يمكن أن يكون ممارسة مفيدة في الصباح، ولكن يفضل دائمًا استشارة الطبيب قبل إجراء أي تغييرات في النظام الغذائي خاصة لو كنت تعانى من أي أمراض مزمنة.