الخبراء ينصحون بتناول الرمان لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات والشيخوخة

كتبت أمل علام

ينصح الخبراء بتناول الرمان لأنه يعتبر "مضاد للالتهابات"، ويطيل عمرك، يوفر الرمان بعض الخصائص المضادة للشيخوخة بالإضافة إلى المركبات المضادة للالتهابات.

في حين إنه لا يوجد طعام واحد قوي بما يكفي لضمان حياة طويلة وصحية، تقدم بعض الخيارات قائمة طويلة من الفوائد الصحية التي تجعلها مثيرة للإهتمام بشكل خاص.

ووفقا لما ذكره موقع Daily Express، إنه سواء كنت ترش البذور على السلطة أو تشرب العصير، فإن الرمان هو أحد تلك الأطعمة المليئة بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، تقدم البذور الحمراء الصغيرة أكثر من نكهة لاذعة.

وفقًا للدكتور سني باتيل، فإن للفاكهة "المضادة للالتهابات" العديد من الخصائص التي قد تساهم في الصحة العامة والرفاهية .

وقال: "إن دمج بذور الرمان في نظام غذائي متوازن، جنبًا إلى جنب مع العادات الصحية الأخرى مثل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والتخلص من الإجهاد، والنوم الكافي، يمكن أن يساهم في حياة أكثر صحة وربما أطول "، قد يساعد الرمان المضاد للالتهابات في زيادة طول العمر.

يعود سبب تقديم الرمان لخصائص صحية مفيدة إلى محتواه من مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات والمواد المغذية.

وأوضح الدكتور باتيل: إن "بذور الرمان مليئة بمضادات الأكسدة، بما في ذلك البوليفينول مثل حمض الإيلاجيك وبونيكالاجين، حيث تساعد هذه المركبات في مكافحة الإجهاد التأكسدي وتقليل الأضرار التي تسببها الجذور الحرة في الجسم، و من خلال حماية الخلايا من الأكسدة، قد تدعم مضادات الأكسدة الصحة العامة وربما تبطئ عملية الشيخوخة ،علاوة على ذلك، يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في الفاكهة الحمراء، أن تقوي جهاز المناعة لديك، وتحمي من الالتهابات والأمراض.

وأشار الطبيب إلى أن "نظام المناعة القوي مهم للصحة العامة، ويساعد على محاربة الأمراض والحفاظ على الحيوية مع تقدمنا ​​في العمر".

أكد الدكتور باتيل، إنه يرتبط الالتهاب المزمن بالعديد من الأمراض المرتبطة بالعمر، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، والتدهور المعرفي، وبعض أنواع السرطان ".

وقال، إن الحفاظ على نظام صحي للقلب والأوعية الدموية، أمر بالغ الأهمية لطول العمر، لأنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والحالات ذات الصلة."

أوصى الطبيب بدمج بذور الرمان في نظامك الغذائي كجزء من نظامك الغذائي خمسة في اليوم، مضيفا، إن المركبات المفيدة في بذورالرمان، مثل مضادات الأكسدة والبوليفينول، تتركز في العصير والقشر أكثر من البذور نفسها".