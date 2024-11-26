هيئة الأرصاد: غطاء سحابى على شمال البلاد وفرص لسقوط أمطار

كتبت - مرام محمد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود غطاء سحابى من السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يعمل على حجب أشعة الشمس.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الأجواء باردة على أغلب الأنحاء، موضحة أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 17 درجة مئوية.

وأشارت إلى إن الفرصة قائمة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 12، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 14.