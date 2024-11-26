اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 12:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

هيئة الأرصاد: غطاء سحابى على شمال البلاد وفرص لسقوط أمطار

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 11:37 ص
هيئة الأرصاد: غطاء سحابى على شمال البلاد وفرص لسقوط أمطار حالة الطقس - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود غطاء سحابى من السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يعمل على حجب أشعة الشمس.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الأجواء باردة على أغلب الأنحاء، موضحة أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 17 درجة مئوية.

وأشارت إلى إن الفرصة قائمة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 12، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 14.

 

 







الطقس اليوم

الطقس

درجه الحراره اليوم

درجات الحرارة

اخبار الطقس

درجة الحرارة الان

الطقس الان

درجات الحرارة اليوم

درجات الحراره

طقس اليوم

درجه الحراره

درجات الحرارة في القاهرة

اخبار الطقس اليوم

الطقس غدًا

حاله الطقس اليوم

الارصاد الجوية

الارصاد

طقس

حاله الطقس

حالة الطقس اليوم

الطقس اليوم وغدًا

الطقس في الأيام المقبلة

طقس القاهرة

طقس الاسكندرية اليوم

طقس مطروح

طقس الاسكندرية

الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في الإسكندرية

الأحوال الجوية الإسكندرية

في امطار النهارده

امطار اليوم

هل يوجد امطار غدا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة