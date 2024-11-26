أجواء باردة.. خريطة الأمطار وأماكنها المتوقعة اليوم

كتبت - مرام محمد

أوضحت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

حالة الطقس

- حالة الطقس نهارًا: طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

- حالة الطقس ليلًا: طقس بارد على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة.



