اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 12:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

أجواء باردة.. خريطة الأمطار وأماكنها المتوقعة اليوم

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 11:18 ص
أجواء باردة.. خريطة الأمطار وأماكنها المتوقعة اليوم حالة الطقس - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوضحت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

حالة الطقس

:

- حالة الطقس نهارًا: طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

- حالة الطقس ليلًا: طقس بارد على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 13. 

- السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة. 

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة. 

- جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة.

 

 


 







الطقس اليوم

الطقس

درجه الحراره اليوم

درجات الحرارة

اخبار الطقس

درجة الحرارة الان

الطقس الان

درجات الحرارة اليوم

درجات الحراره

طقس اليوم

درجه الحراره

درجات الحرارة في القاهرة

اخبار الطقس اليوم

الطقس غدًا

حاله الطقس اليوم

الارصاد الجوية

الارصاد

طقس

حاله الطقس

حالة الطقس اليوم

الطقس اليوم وغدًا

الطقس في الأيام المقبلة

طقس القاهرة

طقس الاسكندرية اليوم

طقس مطروح

طقس الاسكندرية

الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في الإسكندرية

الأحوال الجوية الإسكندرية

في امطار النهارده

امطار اليوم

هل يوجد امطار غدا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة