اليوم السابع
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طقس بارد نهارا وتوقعات بسقوط أمطار.. والعظمى بالقاهرة 20 درجة

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 08:00 ص
طقس بارد نهارا وتوقعات بسقوط أمطار.. والعظمى بالقاهرة 20 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقالت إنه من المتوقع أن تتأثر البلاد، اليوم، بـ شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت أنه من المتوقع نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتابعت أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 12، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 14.

 


 







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