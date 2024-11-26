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الأرصاد: تكاثر السحب الممطرة اليوم على السواحل الشمالية والوجه البحرى

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 09:30 ص
الأرصاد: تكاثر السحب الممطرة اليوم على السواحل الشمالية والوجه البحرى درجات الحراره - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة، اليوم الثلاثاء، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، إن الأجواء الباردة تستمر على أغلب الأنحاء خلال فترات النهار، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 20 درجة مئوية.

وأضافت أن اليوم، يسوده طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 12، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 14.

 

 

 







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