عصير هذه الفاكهة يُعزز صحة قلبك ويقوى عظامك

كتبت فاطمة ياسر

هناك العديد من الفواكه التي تساعد في علاج مشاكل الجهاز الهضمي، كالإمساك أو الإسهال أو الانتفاخات، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أهمية البرقوق وعصيره للصحة، وفقًا لموقع today.

البرقوق مفيدًا في تحسين الهضم وصحة الأمعاء، فهناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أنها تساعد في تحسين صحة العظام (خاصة لدى النساء بعد انقطاع الطمث)، فضلاً عن صحة القلب وإدارة الوزن.

فعصير البرقوق قد يوفر الكثير من العناصر الغذائية ولكن بكميات مختلفة ، فيحتوي على الألياف، الذي من دورة المساعدة في الحفاظ علي صحة الأمعاء وخاصة إذا كنت تعاني من الإمساك.

وأشار التقرير إلي أن عصير البرقوق لا يحتوي على نفس القدر من الألياف الطبيعية الموجودة في ثمرة البرقوق ولذا فإن السكر الموجود في العصير لديه القدرة على التسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم.

ولكن من المثير للاهتمام أن عصير البرقوق يبدو أنه يحتفظ بألياف، فقد تحتوي حصة 8 أونصات من العصير على ما يصل إلى 4 أو 5 جرامات من الألياف.

فوائد عصير البرقوق

- يرجع احتواها العالي من الألياف، والتي تشمل الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان للحفاظ علي صحة القلب والتحكم في نسبة السكر بالدم.

- يحتوي بشكل طبيعي على السوربيتول، الذي يعتبر ملينا طبيعيا خفيفا يساعد في علاج الإمساك.

- يحتوي علي البوتاسيوم والبورون وفيتامين ك، وكلها مفيدة لصحة العظام.

- يحتوي علي مضادات الأكسدة، وخاصة المركبات الفينولية النباتية التي يمكنها حقًا "المساعدة في حماية الخلايا وتقليل الالتهابات".

- يحتوي البرقوق على الألياف والسوربيتول، مما يساهم في تأثيرهما على عملية الهضم.