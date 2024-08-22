هل تعانى من آلام أسفل الظهر بسبب الإمساك؟.. هذه طرق الوقاية

كتب حسام الشقويرى

عندما يتعلق الأمر بمشاكل الجهاز الهضمى مثل الإمساك، يركز الناس عادة على آلام المعدة وحركات الأمعاء، لكن آلام الظهر هى واحدة من أكثر المشاكل شيوعًا الناجمة عن الإمساك وغالبًا ما يتم إهمالها وفقا لما نشره موقع OnlyMyHealth.

وعندما لا يخرج البراز من الجسم بسرعة كافية، فإنه يبدأ فى التراكم فى القولون، ويؤدى هذا التراكم إلى تورم القولون، والذى بدوره يمكن أن يضغط على الأعصاب فى أسفل الظهر. وغالبًا ما يؤدى هذا إلى الشعور بعدم الراحة فى كل من البطن والظهر بسبب ضغط الغازات المحاصرة.

والضغط الناتج عن الإمساك يمكن أن يؤدي إلى تمدد الأمعاء مما قد يؤدي إلى الضغط على الأعصاب التي تمتد على طول العمود الفقري، ويمكن أن يسبب هذا الضغط ألمًا فى أسفل الظهر، وهى شكوى شائعة بين أولئك الذين يعانون من الإمساك المزمن".

ووجدت دراسة حديثة أن المرضى الذين يعانون من الإمساك المزمن كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن آلام أسفل الظهر مقارنة بمن لا يعانون من الإمساك، وأشارت الدراسة إلى أن الضغط الناتج عن الأمعاء المتورمة والإجهاد أثناء حركات الأمعاء يمكن أن يساهم فى آلام أسفل الظهر.

طرق تخفيف الإمساك وآلام الظهر المصاحبة له

تنظيم عادات الأكل.. تجنب الأطعمة الثقيلة والمصنعة والمخمرة ومنتجات المخابز، والتي تعد من الأسباب الشائعة للإمساك، وبدلاً من ذلك ركز على اتباع نظام غذائي غني بالألياف والفواكه والخضراوات.

تناول الوجبات في الوقت المناسب.. إن تناول وجبتك الأولى (الغداء) خلال أربع ساعات من شروق الشمس ووجبتك الثانية (العشاء) قبل غروب الشمس أو عنده يمكن أن يعزز الهضم الصحي.

تجنب النوم أثناء النهار والسهر.. هذه العادات يمكن أن تؤدى إلى خلل فى عملية الهضم وتساهم فى الإصابة بالإمساك.

الماء الدافئ مع السمن.. بالنسبة لأولئك الذين يعانون من براز صلب، فإن كوب من الماء الدافئ مع ملعقة صغيرة من السمن قبل النوم يمكن أن يساعد في تسهيل حركة الأمعاء.

زيت الخروع.. تناول 10 مل من زيت الخروع مع الماء الدافئ قبل العشاء يمكن أن يخفف من آلام أسفل الظهر الناتجة عن الإمساك.

اليوجا والتمارين الرياضية.. يمكن أن تساعد التمارين الرياضية المنتظمة وتمارين اليوجا فى تخفيف الإمساك ومنع آلام أسفل الظهر.