غدًا طقس بارد ليلًا وشبورة وفرص لسقوط أمطار.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

كتبت - مرام محمد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غد الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقالت إنه من المتوقع أن تتأثر البلاد، غدًا، بشورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت أنه من المتوقع نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتابعت أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 12، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 14.



