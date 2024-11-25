اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 نوفمبر 2024 05:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الأرصاد: تلاشى فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 03:34 م
الأرصاد: تلاشى فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد حالة الطقس - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى تلاشي فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما تظل هناك فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن أغلب الأنحاء تشهد، اليوم، أجواءً شتوية، إذ تنخفض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء،  وتنشط الرياح، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وتوقعت أن يسود، اليوم، طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت درجات الحرارة المتوقعة اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 15، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 14، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.

 


 







الطقس اليوم

الطقس

درجه الحراره اليوم

درجات الحرارة

اخبار الطقس

درجة الحرارة الان

الطقس الان

درجات الحرارة اليوم

درجات الحراره

طقس اليوم

درجه الحراره

درجات الحرارة في القاهرة

اخبار الطقس اليوم

الطقس غدًا

حاله الطقس اليوم

الارصاد الجوية

الارصاد

طقس

حاله الطقس

حالة الطقس اليوم

الطقس اليوم وغدًا

الطقس في الأيام المقبلة

طقس القاهرة

طقس الاسكندرية اليوم

طقس مطروح

طقس الاسكندرية

الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في الإسكندرية

الأحوال الجوية الإسكندرية

في امطار النهارده

امطار اليوم

هل يوجد امطار غدا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة