اليوم السابع
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اليوم طقس بارد ورياح وأمطار والعظمى بالقاهرة 19 والإسكندرية 18 درجة

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 08:00 ص
اليوم طقس بارد ورياح وأمطار والعظمى بالقاهرة 19 والإسكندرية 18 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024، طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع، اليوم، سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ولفتت إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة، وكذلك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع، اليوم، نشاط رياح على أغلب الأنحاء، واضطراب حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

وأوضحت الهيئة درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 15، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 14، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 15.







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