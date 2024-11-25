انخفاض درجة الحرارة.. أكلات للتدفئة لا تهملها في الشتاء

كتبت مروة محمود الياس

بسبب انخفاض درجة الحرارة بشكل مفاجئ، والأمطار التي نشهدها بين الحين والآخر، وتوقع المزيد من انخفاض درجة الحرارة في الأيام المقبلة، عليك بالاهتمام بنظامك الغذائي، الذى يعزز من صحتك وسلامتك ودفئك أيضًا، فالدفء يبدأ من الأمعاء.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع pingminghealth فإن الشعور بالبرودة يتطلب المزيد من الحركة والنشاط وممارسة الرياضة، وتعزيز ذلك بتناول طعام صحى ومفيد ويبعث الدفء في الوقت ذاته، ووفقًا للتقرير فإن هناك الكثير من الأطعمة التي تحسن من الدورة الدموية وسريانها بشكل مميز، ما يجعل الدفء يصل حتى الأطراف، ويجعلك قادرًا على مواجهة البرد في ليالى الشتاء الباردة.

انخفاض درجة الحرارة.. أكلات صحية

وفقًا للتقرير هذه هي أفضل الأطعمة وأكثرها صحة التي تشعرك بالدفء:

الأكلات الدافئة التي تحسن شعورك بدرجة الحرارة وتقاوم انخفاض درجة الحرارة، تحسن من الدورة الدموية وتواجه الشعور بالبرودة في الأمعاء، وكذا برودة اليدين والقدمين، والإسهال وآلام الجسم والقدم الذى تشعر به بعد تناول الأكلات والمشروبات الباردة أو المثلجة، ومن بين الأطعمة الصحية:

لحم الدجاج الأبيض القليل منه يبعث على الدفء

البصل والثوم مهمان للغائة في شعورك بالهدوء والدفء

الأناناس الصحى اللذيذ

المانجو الصحى والمفيد

العنب اللذيذ والسكرى

القرع بأنواعه

المشمش الصحى

اليوسفى أيضا الفول السودانى

الفاصوليا الخضراء

بطاطا حلوة

فطر أبيض صحى د

العسل بأنواعه

الفلفل

مشروب القرقة وإضافة أعوادها إلى الطعام