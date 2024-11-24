طقس اليوم.. انخفاض الحرارة 5 درجات ورياح وأمطار متفاوتة الشدة

كتبت - مرام محمد

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

-طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر.

-انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (5:4) درجات على أغلب الأنحاء.

-نشاط الرياح على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح (50:40 كم/س) مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

-اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح (85:60 كم/س) وارتفاع الأمواج (6:4 م).

-اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (70:60 كم/س) وارتفاع الأمواج (4:3 م).

-أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحرى تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.