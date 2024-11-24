اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 نوفمبر 2024 11:31 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

طقس اليوم.. انخفاض الحرارة 5 درجات ورياح وأمطار متفاوتة الشدة

الأحد، 24 نوفمبر 2024 10:12 ص
طقس اليوم.. انخفاض الحرارة 5 درجات ورياح وأمطار متفاوتة الشدة درجات الحرارة - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

-طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر.

-انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (5:4) درجات على أغلب الأنحاء.

-نشاط الرياح على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح (50:40 كم/س) مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

-اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح (85:60 كم/س) وارتفاع الأمواج (6:4 م).

-اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (70:60 كم/س) وارتفاع الأمواج (4:3 م).

-أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحرى تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.  

السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة.  

شمال الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة.  

جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.







الطقس اليوم

الطقس

درجه الحراره اليوم

درجات الحرارة

اخبار الطقس

درجة الحرارة الان

الطقس الان

درجات الحرارة اليوم

درجات الحراره

طقس اليوم

درجه الحراره

درجات الحرارة في القاهرة

اخبار الطقس اليوم

الطقس غدًا

حاله الطقس اليوم

الارصاد الجوية

الارصاد

طقس

حاله الطقس

حالة الطقس اليوم

الطقس اليوم وغدًا

الطقس في الأيام المقبلة

طقس القاهرة

طقس الاسكندرية اليوم

طقس مطروح

طقس الاسكندرية

الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في الإسكندرية

الأحوال الجوية الإسكندرية

في امطار النهارده

امطار اليوم

هل يوجد امطار غدا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة