أطعمة تحميك من هبوط الدورة الدموية فى ارتفاع درجات الحرارة

فاطمة ياسر

يؤثر ارتفاع درجات حرارة الطقس على نشاط الدورة الدموية، ولذا يتعرض العديد من الأشخاص مع حرارة الطقس للتعرض لهبوط الدورة الدموية، لأنها تؤثر على تدفق الدم الغني بالأكسجين في الوصول للشرايين والأوعية الدموية.

وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم الأطعمة التي تحد من الإصابة بهبوط الدورة الدموية خلال ارتفاع درجات حرارة الطقس، وذلك وفقا لموقع "webmed"، ومنها:

-القرفة:



تعمل على تحسين تمدد الأوعية الدموية، وتعمل علي زيادة تدفق الدم في الشريين الجسم، وتعمل على تنظيم ضغط الدم، وتحافظ على سيولة الدم، ولذا تقلل من حدة الإصابة بهبوط الدورة الدموية.

-الفلفل :



أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن تناول الفلفل وخاصة الحار له دور كبير في تنشيط الدورة الدموية، لأنه يساهم في إنتاج أكسيد النيتريك الذي من دوره توسيع الشرايين وتحسين تدفق الدم الغني بالأكسجين.

-الأسماك:



تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، ومنها الأوميجا3 التي تساعد علي إنتاج أكسيد النيتريك، الذي يساعد علي توسيع الدورة الدموية، وأيضا يساهم في خفض الكوليسترول، وتقليل فرص الإصابة بالجلطات الدموية.

-البنجر:



يساهم تناول البنجر علي زيادة تدفق الدم في الشرايين، ويساهم بشكل ملحوظ في تقليل فرص الإصابة بهبوط الدورة الدموية، كما أنه يعمل على خفض ضغط الدم ويحد من ارتفاع نسبته، كما أنه يقلل فرص تكوين الجلطات، والوقاية من التهاب الأوعية الدموية.

-الكركم:



يحتوي علي مركب الكركمين الذي يساهم بشكل كبير في زيادة تدفق الدم بالجسم، ولذا فتناوله أو إضافته على الطعام يساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بهبوط الدورة الدموية خلال ارتفاع درجات حرارة الطقس.

-السلطة الخضراء:



تحتوي علي جميع العناصر الغذائية المهمة للجسم، والتي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بهبوط الدورة الدموية الناتجة عن ارتفاع درجات حرارة الطقس.