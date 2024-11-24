الصغرى بالقاهرة تنخفض لـ14.. درجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة

كتبت - مرام محمد

أوضحت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بكل الأنحاء من الأحد 24 نوفمبر 2024 إلى الجمعة 29 نوفمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

الأحد 24 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.

الإثنين 25 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

الثلاثاء 26 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

الأربعاء 27 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.

الخميس 28 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.

الجمعة 29 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.



