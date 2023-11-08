مع انخفاض الحرارة.. أكلات صحية هتدفيك وتقوي مناعتك

مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات حرارة الطقس، قدم الدكتور وليد الديجوي استشاري السمنة والنحافة في كلية طب أسيوط، أهم الأطعمة التي تساعد في شعورك بالدفء وأيضا تعمل على تقوية جهازك المناعي لحمايتك من الأمراض المرتبطة بتغيرات الطقس كنزلات البرد والأنفلونزا، ومنها:
مع انخفاض الحرارة.. أكلات صحية هتدفيك وتقوي مناعتكالأربعاء، 08 نوفمبر 2023 01:00 م
البطاطا تشعرك بالدفء
كتبت فاطمة ياسر
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