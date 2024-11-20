فتاة تفقد 25 كيلو في 6 أشهر بعد تغييرات غذائية صحية.. اعرفى الحكاية

كتبت فاطمة ياسر

نجحت ساكشي ياداف في فقدان 25 كيلو من وزنها خلال 6 أشهر فقط، وذلك عن طريق القيام ببعض التغييرات الغذائية البسيطة، حيث استبدلت المشروبات السكرية بخيارات أكثر صحة مثل عصير البنجر، وذلك وفقا لموقع hindustantimes.

بدائل صحية لخسارة الوزن بشكل سريع

نجحت ساكشي في إنقاص وزنها بعدة طرق، فبدلاً من تناول الفاصوليا، تناولت الفواكه المجففة، واستبدلت العصير المعلب بعصير البنجر المحتوي على الألياف، والخبز بخبز القمح الكامل مع الجبن، بجانب إضافة السلطة واللبن الرائب إلى الأرز.

بالإضافة إلى تناول الطعام الصحي، اتبعت ساكشي أيضًا روتينًا للتمرين في المنزل.

تأكد من عدم وجود هذه الأطعمة في طبقك أبدًا ومنها:

أفضل طريقة لإنقاص الوزن هي الحفاظ على نظام غذائي صحي، فيما يلي خمسة أطعمة تجعل إنقاص الوزن أكثر صعوبة:

-الوجبات السريعة

قالت الدكتورة كيران سوني، رئيسة قسم التغذية والصحة في مستشفى ياثارث في منطقة جريتر نويدا، إنها تنصح مرضاها بأن "ينتبهوا إلى عاداتهم الغذائية وأن يبتعدوا عن الأطعمة المحددة التي قد تعرقل جهودهم في إنقاص الوزن"، وأضافت: "تجنبوا تناول رقائق البطاطس والكعك والوجبات السريعة. فهي غالبًا ما تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير الصحية والسكريات المضافة، والتي تؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن".

- المشروبات السكرية

تحتوي المشروبات السكرية، مثل الصودا، على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكر المضاف، فتتراكم هذه السعرات الحرارية السائلة بسرعة ولا تشبع الجوع. وحتى عصائر الفاكهة يمكن أن تكون مشكلة بسبب محتواها العالي من السكر.

-الأطعمة المقلية

الأفضل تجنب البطاطس المقلية والدجاج المقلي والأطعمة الدهنية المفضلة الأخرى. فهي عادة ما تكون عالية السعرات الحرارية والدهون غير الصحية، وتساهم في زيادة الوزن ومشاكل صحية أخرى.

-الخبز الأبيض والمكرونة

هذه الكربوهيدرات المكررة تحتوي في أغلب الأحيان على الكثير من السكر المضاف، وهذه الكربوهيدرات المكررة يمكن أن تسبب ارتفاعًا سريعًا في نسبة السكر في الدم. اختر بدائل الحبوب الكاملة بدلاً من ذلك لفقدان الوزن.

-اللحوم الغنية بالدهون



وأضافت أن "قطع اللحوم الحمراء الدهنية واللحوم المقلية تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والسعرات الحرارية، مما يجعل فقدان الوزن أكثر صحة.

