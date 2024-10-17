عاوز تخس من غير ما تحس..الحل في كمية الماء المتناول

كتبت فاطمة ياسر

ضمن العديد من الأمور التي يسعى لاتباعها الكثيرون للتخلص من الوزن الزائد والتمتع بجسم رشيق، تناول كوبين من الماء قبل الطعام، حيث يقول أحد خبراء التغذية إن شرب الماء قبل تناول الطعام يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن، كما أن تناول كوبين كبيرين من الماء يمكن أن يساعد في السيطرة على الجوع وتقليل تناول السعرات الحرارية.

ووفقا لموقع hindustantimes، فالماء يعمل على ترطيب الجسم وهذا يجعلها من الأمور المهمة لصحتنا وجسمنا، ولذا فشرب كوبين من الماء قبل تناول الوجبات يعد من الحيل الجيدة التي تساهم في التحكم بالجوع وتقليل إجمالي السعرات الحرارية التي تتناولها، فيمكنك ملء معدتك بالماء قبل كل وجبة.

وبحسب الدكتور راكيش جوبتا، استشاري أول في الطب الباطني بمستشفيات إندرابراستا أبولو، فإن خدعة شرب الماء قبل الوجبة "اكتسبت شعبية كبيرة كطريقة بسيطة وفعالة لدعم إدارة الوزن والصحة العامة".

ووجدت إحدى الدراسات المنشورة في Obesity أن المشاركين الذين شربوا حوالي 500 مل من الماء قبل كل وجبة فقدوا المزيد من الوزن على مدى فترة 12 أسبوعًا مقارنة بمن لم يفعلوا ذلك.

وعلاوة على ذلك، يساعد الماء في عملية الهضم ويساعد في الحفاظ على وظائف الجسم الطبيعية، وهو أمر مهم للصحة العامة، وفي بعض الأحيان، فشرب الماء قبل الوجبة يمكن أن يساعدك في التمييز بين الجوع الحقيقي والجفاف. يمكن أن يمنع هذا تناول السعرات الحرارية غير الضرورية عندما تكون في حاجة إلى الترطيب ببساطة.

ومع ذلك، فشرب الماء قبل الوجبات ليس حلاً سحريًا لفقدان الوزن، بل يعمل بشكل أفضل عندما يقترن بعادات الأكل الصحية والتحكم في الحصص والنشاط البدني المنتظم، وبالنسبة لبعض الأشخاص، وخاصة كبار السن، فإن شرب الكثير من الماء قبل الوجبة قد يقلل من شهيتهم إلى الحد الذي لا يحصلون فيه على ما يكفي من العناصر الغذائية. لذا، فإن التوازن هو المفتاح.