دراسة توضح العلاقة بين الإجهاد وارتفاع ضغط الدم

كتبت مروة هريدى

ارتفاع ضغط الدم هو قاتل صامت يتطور بشكل خفي في الجسم ويسبب أضرارًا لا يمكن إصلاحها إذا لم يتم التحكم فيها، ومن بين العوامل المختلفة التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم في الجسم، فإن العامل الأكثر شيوعًا هو الإجهاد، والإجهاد وارتفاع ضغط الدم من المشكلات الصحية المنتشرة للغاية والتي أثرت على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ويوضح تقرير موقع "تايمز أوف انديا" الرابط بين الاثنين معقد إلى حد ما لأن الإجهاد هو سبب ونتيجة لارتفاع ضغط الدم.

ما هو ارتفاع ضغط الدم؟



ارتفاع ضغط الدم هو حالة طبية مزمنة حيث تكون قوة الدم ضد جدران الشرايين مرتفعة باستمرار، يتم تعريف ضغط الدم الطبيعي بأنه أقل من 120/80 ملم زئبق، حيث "120" هو الضغط الانقباضي (عندما ينبض القلب) و"80" هو الضغط الانبساطي (عندما يرتاح القلب بين النبضات).

ويمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم لفترات طويلة إلى مضاعفات صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وفشل الكلى وفقدان البصر.

العلاقة بين ارتفاع مستويات الإجهاد وزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم:



وجدت دراسة أجريت عام 2019 ونشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية (JAHA) أن الإجهاد المعتدل والعالي بمرور الوقت كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 15٪ و22٪ على مدى متوسط 7 سنوات على التوالي، لهذا، فحص الباحثون العلاقة بين مستويات الإجهاد التي تم تقييمها سنويًا لمدة تصل إلى 13 عامًا وارتفاع ضغط الدم، وقد وجد أن معدل انتشار الإجهاد لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم بلغ 84.3٪.

العلاقة بين الإجهاد وارتفاع ضغط الدم



هناك علاقة وثيقة للغاية بين الإجهاد وارتفاع ضغط الدم، وتستند هذه العلاقة بشكل أساسي إلى الاستجابات الفسيولوجية والسلوكية للجسم، فعندما يتعرض الشخص لظروف مرهقة، يحفز الجسم استجابة فيفرز هرمونات الإجهاد مثل الأدرينالين والكورتيزول، وهذه الهرمونات ترفع معدل ضربات القلب وضغط الدم، لفترة وجيزة لضمان البقاء على قيد الحياة، ومع ذلك، فإن الإجهاد المزمن يجعل الجسم يبقى في حالة تأهب قصوى لفترة طويلة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم لتصبح حالة مزمنة.

ويؤثر الإجهاد على سلوك الشخص، وقد يؤدي إلى سلوكيات غير صحية مثل الإفراط في تناول الطعام والتدخين وانخفاض النشاط البدني، تؤدي مثل هذه السلوكيات بمرور الوقت إلى زيادة الوزن وضعف صحة القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، علاوة على ذلك، ينقطع النوم بسبب الإجهاد، وبالتالي يزيد من القلق والاكتئاب، مما يعقد تنظيم ضغط الدم.

قد يؤثر الإجهاد المزمن أيضًا بشكل مباشر على الجهاز القلبي الوعائي عن طريق التسبب في التهاب الأوعية الدموية وتقليل مرونتها، مما يجعل من الصعب تدفق الدم بسلاسة، وقد أظهرت الأبحاث أن الأفراد الذين يعملون في بيئات عالية الضغط، معرضون لخطر أكبر للإصابة بارتفاع ضغط الدم، وبالتالي، فإن إدارة الإجهاد بشكل فعال أمر بالغ الأهمية للحفاظ على ضغط دم صحي.

ويقول تقرير صادر عن MayoClinic إنه لا يوجد دليل على أن الإجهاد في حد ذاته يسبب ارتفاع ضغط الدم على المدى الطويل، ولكن الاستجابة للإجهاد بطرق غير صحية يمكن أن ترفع ضغط الدم وتزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وأضاف التقرير أن عادات نمط الحياة غير الصحية مثل شرب الكثير من الكافيين، وتناول الأطعمة غير الصحية، والإفراط في الأكل وعدم الحركة بشكل كافٍ يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ويمكن أن يسبب الإجهاد ارتفاعًا حادًا في ضغط الدم. ولكن عندما يزول الإجهاد، يعود ضغط الدم إلى ما كان عليه قبل الإجهاد، ومع ذلك، يمكن أن تسبب ارتفاعات ضغط الدم القصيرة نوبات قلبية أو سكتات دماغية وقد تلحق الضرر بالأوعية الدموية والقلب والكلى بمرور الوقت.

كيف يمكن تقليل التأثير الناجم عن الإجهاد؟



يمكن للأنشطة التي تقلل من الإجهاد مثل التأمل وتمارين التنفس العميق أن تخفض مستويات هرمون التوتر وتحسن المرونة العاطفية، حيث يساعد النشاط البدني المنتظم في الحفاظ على مستويات ضغط الدم الصحية، حيث تطلق التمارين الرياضية الإندورفين، وهو محسن طبيعي للمزاج يقاوم الإجهاد والتوتر، كما يدعم النظام الغذائي المتوازن الغني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون صحة القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن يمنع تقليل تناول الملح والكافيين والسكر ارتفاع ضغط الدم الناجم عن الإجهاد، وكذلك النوم الجيد لأنه يسمح للجسم بإصلاح نفسه، مما يحسن تنظيم ضغط الدم.