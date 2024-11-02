هل تؤدي جميع اضطرابات ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة خطر الإصابة بالسكر؟

كتبت إيناس البنا

ارتفاع ضغط الدم ومرض السكر هما حالتان صحيتان مترابطتان فى الغالب، وفي حين أن ليس كل من يعاني من ارتفاع ضغط الدم سيصاب بالسكري، فإن الخطر مرتفع بشكل كبير مقارنة بمن يتمتعون بضغط دم طبيعي.

وفقًا لموقع healthy يمكن أن يساعد فهم الآليات التي تربط بين هاتين الحالتين على اتخاذ خطوات استباقية لإدارة صحتهم.

عوامل الخطر المشتركة في ارتفاع ضغط الدم والسكري

وفقًا للتقرير يشترك كل من ارتفاع ضغط الدم والسكري في عوامل خطر مشتركة، وقد تشمل هذه العوامل:

1. مقاومة الأنسولين

فى هذه الحالة تصبح خلايا الجسم أقل استجابة للأنسولين، وهو ما يشكل عاملاً رئيسياً في كلتا الحالتين.

2. السمنة

وأشار التقرير إلى أن الوزن الزائد، وخاصة حول البطن، يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري.

3. قلة النشاط البدني

يساهم نمط الحياة المستقر، الذي يتضمن قلة النشاط البدني، في أكثر من مجرد زيادة الوزن، فهو يؤدي إلى تطور كلتا الحالتين.

4. الوراثة

معظم الأمراض المزمنة لها علاقة ما بالجينات، وعلى نحو مماثل، يمكن للتاريخ العائلي أن يلعب دوراً في خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري.

الآليات التي تربط ارتفاع ضغط الدم بخطر الإصابة بالسكري

أكدت العديد من الدراسات العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم وخطر الإصابة بمرض السكري، وجدت دراسة نُشرت في مجلة Diabetes Care أن الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم لديهم خطر متزايد بنسبة 1.6 مرة للإصابة بمرض السكر من النوع 2 مقارنة بأولئك الذين لديهم ضغط دم طبيعي.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت دراسة نشرتها مجلة ارتفاع ضغط الدم أن كل زيادة قدرها 10 ملم زئبقي في ضغط الدم الانقباضي، تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 12%.



ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكري من خلال عدة آليات. قد تشمل هذه الآليات:

1. تلف الأوعية الدموية

يسبب ارتفاع ضغط الدم قوة مفرطة على جدران الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى تلفها وتضييقها، مما يضعف بدوره توصيل الأنسولين إلى الخلايا، مما يؤدي إلى مقاومة الأنسولين وفي النهاية مرض السكري.

2. تلف الكلى

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم أيضًا إلى إتلاف الكلى عن طريق إرهاقها، مما يؤدي إلى التسبب في الالتهاب، مما يؤثر بدوره على قدرتها على تصفية الجلوكوز، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، مما يؤدي إلى مرض السكر.

3. الالتهاب

يمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن إلى مقاومة الأنسولين من خلال إضعاف وظيفة مستقبلات الأنسولين في الخلايا، مما يجعل من الصعب على الأنسولين تنظيم مستويات السكر في الدم بشكل فعال.

ورغم أن ارتفاع ضغط الدم يشكل عامل خطر كبير للإصابة بمرض السكري، إلا أن ليس كل من يعاني من ارتفاع ضغط الدم سوف يصاب بهذا المرض، ولكن هناك عدة عوامل يمكن أن تؤثر على هذا الخطر، وتشمل هذه العوامل:

مدة وشدة ارتفاع ضغط الدم

وجود عوامل خطر أخرى مثل السمنة، وقلة النشاط البدني، والتاريخ العائلي

إدارة ضغط الدم بشكل فعال

