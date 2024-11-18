لو بتقيس ضغط الدم في المنزل.. 5 خطوات يجب مراعاتها

كتبت مروة هريدى

لقد أصبح قياس ضغط الدم في المنزل جانبًا بالغ الأهمية في إدارة الصحة، وخاصة بالنسبة للأفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل القلب والأوعية الدموية، ورغم أن الأمر قد يبدو بسيطًا، إلا أن هناك فروقًا دقيقة محددة للحصول على قراءة دقيقة، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلي.. 5 خطوات يجب مراعتها عند قياس ضغط الدم بدقة في المنزل:



- استخدم جهاز ضغط الدم المعتمد، ويفضل أن يكون مزودًا بسوار للذراع العلوي، لأنه يوفر دقة أكبر مقارنة بأجهزة قياس ضغط الدم التي توضع على المعصم أو الإصبع.

- خذ قسطًا من الراحة لمدة 5 دقائق واجلس بهدوء لمدة 5 دقائق على الأقل قبل أخذ القراءة واجلس على كرسي مع دعم ظهرك، وقدميك مسطحتين على الأرض، وابقَ ساكنًا وصامتًا خلال القياس، وضع ذراعك بشكل صحيح على سطح مستوٍ، مثل الطاولة مع أهمية الحفاظ عليها في مستوى قلبك، واحرص على قياس ضغطك في غرفة هادئة خالية من المشتتات، وتجنب الحركة للحصول على قياس دقيق.

- خذ قراءتين في كل جلسة، بفاصل 1-2 دقيقة بين كل قراءة، وخذ القراءات مرتين يوميًا (صباحًا ومساءً) لمدة لا تقل عن 3 أيام، ويفضل 7 أيام.

- تجنب ممارسة الرياضة أو تناول المشروبات التي تحتوى على الكافيين أو التدخين أو أي منبهات لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل قياس ضغط الدم.

- سجل متوسط جميع القراءات قبل مشاركتها مع طبيبك، لمناقشة أي اتجاهات أو تعديلات محتملة لخطتك الصحية أو الأدوية.