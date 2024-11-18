عندك نقص فى الحديد.. اشرب هذا المزيج من العصير صباحا

كتبت فاطمة خليل

نقص الحديد مشكلة شائعة في جميع أنحاء العالم ويعاني منه معظم الشباب، ووفقًا للخبراء، فإن نقص الحديد في جسمك يسبب فقر الدم - وهو أكثر أنواع نقص المغذيات شيوعًا والذي يصيب ما يصل إلى 11% من النساء في سن الإنجاب، في هذا التقرير نتعرف على عصير طبيعى يعالج نقص الحديد والهيموجلوبين في الدم، بحسب موقع "تايمز ناو".

إذا كانت مستويات الحديد لديك منخفضة أو تم تشخيصك بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، فقد يوصي طبيبك بتناول المكملات الغذائية.

وإذا أصبحت الحالة أكثر خطورة، فقد يصف لك أيضًا حقن الحديد الوريدية بالإضافة إلى ذلك، قد يُطلب منك زيادة تناولك للحديد في نظامك الغذائي وبالتالي، فإن تناول المزيد من مصادر الحديد الهيمي (الحيواني) وغير الهيمي (النباتي) يمكن أن يساعد في زيادة مخزون الحديد في جسمك والحفاظ على مستويات الحديد في النطاق المناسب.

يجب عليك شرب كوب من هذا العصير يوميا لعلاج نقص الحديد، وهو عبارة عن مزيج من الطماطم والرمان والجزر والبنجر في الصباح الباكر.

يعد هذا الخليط من الخضراوات والفواكه المغذية للغاية، المليء بالحديد والألياف والبوتاسيوم وفيتامين سي وفيتامين أ، من أفضل الطرق للحفاظ على نشاطك ولياقتك.يساعد هذا العصير على تنظيم الدورة الدموية في جسمك، ويعزز النمو الصحي لخلايا الدم الحمراء، ويقلل من خطر الإصابة بفقر الدم.

وهذا العصير يعزز فيتامين سي - وهو مهم جدًا للمساعدة في امتصاص الحديد في جسمك وتحويله إلى هيموجلوبين.

يساعد هذا العصير أيضًا على تحسين مستويات المناعة لديك - حيث تعمل الفيتامينات أ وج الموجودة في عصير الجزر كمضادات للأكسدة وتحمي الخلايا المناعية من أضرار الجذور الحرة.بالإضافة إلى ذلك، يعد العصير أيضًا مصدرًا غنيًا بفيتامين ب 6 - حيث يوفر 30% من القيمة اليومية في كوب (236 جرامًا).لا يعد فيتامين ب6 ضروريًا للاستجابة المناعية المثلى فحسب، بل يرتبط نقصه أيضًا بضعف المناعة.

مكونات عصير علاج نقص الحديد

لتحضير هذا العصير ، تحتاج إلى المكونات التالية:

-جزرة واحدة (يفضل أن تكون حمراء)

-طماطم واحدة كبيرة

-رمانة واحدة منزوعة البذور

-بنجر نصف مسلوق

-لصنع هذا العصير، قشر واغسل جميع المكونات، واخلطها في خلاط

-صفي العصير واشربه طازجًا للحصول على دفعة فورية من الطاقة.