تحسن الدورة الدموية.. 6 أطعمة تزيد تدفق الدم أبرزها الرمان

كتبت ميرفت رشاد

يعد ضعف الدورة الدموية مشكلة شائعة جدًا هذه الأيام، يمكن أن تشمل الأسباب السمنة والتدخين والسكري ومرض رينود، يمكن أن يؤدي ضعف تدفق الدم أيضًا إلى مجموعة متنوعة من المشكلات الأخرى مثل الألم وتشنجات العضلات ومشاكل الجهاز الهضمي والتنميل والبرودة في اليدين والقدمين، إذا أصبحت هذه المشكلات خطيرة، فيمكن علاجها بالأدوية، هناك بعض الأطعمة وتعديلات نمط الحياة التي يمكنك اتباعها لزيادة تدفق الدم في الجسم، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

اعتمد على هذه الأطعمة لزيادة تدفق الدم في الجسم



إلى جانب تناول الأطعمة المناسبة، يمكنك أيضًا إجراء بعض التعديلات على نمط الحياة والتي ستظهر نتائج مثمرة على المدى الطويل. يقترح الطبيب الإقلاع عن التدخين وتجنب الإجهاد والامتناع عن تناول الأطعمة المقلية وشرب كميات كبيرة من الماء يوميًا وتناول الأطعمة الغنية بالألياف وممارسة الرياضة باعتدال تساعد أيضًا في تحسين الدورة الدموية.

1. تناول الأطعمة الغنية بالفلافونويد



الأطعمة الغنية بالفلافونويد مثل البصل والرمان تساعد في تحسين الدورة الدموية، من المعروف أن البصل يفيد صحة القلب ويحسن الدورة الدموية عن طريق توسيع الشرايين وتدفق الدم لزيادة تدفق الدم، يمكنك أيضًا شرب عصير الرمان الذي يفتح الأوعية الدموية لإفساح المجال لتحسين تدفق الدم، إلى جانب ذلك ، فإنه يمنع الشرايين من أن تصبح سميكة وصلبة.

2. تناول الأطعمة الغنية بأكسيد النيتريك



الأطعمة التي تحتوي على كمية مناسبة من أكسيد النيتريك مثل الفلفل الأحمر والثوم والقرفة والبنجر والخضروات الورقية ذات أهمية قصوى في تحسين الدورة الدموية. كما يساعد الكركم من خلال الكركمين في الدورة الدموية .

3. فيتامين سي



يأتي فيتامين ج من ثمار الحمضيات الغنية بالفلافونويد مثل البرتقال ، ويساعد في توسيع الأوعية الدموية، وتقليل الالتهاب في الجسم ويمكن أن تساعد في تقليل ضغط الدم وتيبس الشرايين مع تعزيز تدفق الدم. إلى جانب ذلك ، يُعرف البطيخ أيضًا بتحسين تدفق الدم لأنه يحتوي على الليكوبين وهو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية التي تعمل على تحسين الدورة الدموية.

4. المكسرات



تساعد المكسرات مثل اللوز والجوز في تحسين تدفق الدم عن طريق الحد من الالتهابات والإجهاد التأكسدي في الجسم. L-arginine هو مقدمة لحمض النيتريك ويوجد في الجوز .

5. الطماطم والتوت



يقول الخبير إن الطماطم والتوت تمنع الإنزيم المحول للأنجيوتنسين والذي بدوره يقلل من ضغط الدم ويحسن الدورة الدموية، يحمي اللايكوبين الموجود في الطماطم الجسم من أي أمراض القلب والأوعية الدموية، فيتامين ك في الطماطم يحافظ على النزيف وتخثر الدم تحت الفحص مع تحسين الدورة الدموية، أيضا ، يحتوي التوت الأزرق والفراولة على مركبات الفلافونويد التي توسع الشرايين ، وتقلل من تراكم الطاعون وتعزز تدفق الدم.

6. أحماض أوميجا 3 الدهنية



تقلل الأسماك الدهنية التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية من تصلب الشرايين وتحسن الدورة الدموية. إلى جانب ذلك ، فإن اتباع نظام غذائي غني بهذه الأحماض الدهنية يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وتدفق الدم.