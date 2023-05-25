6 فوائد لتناول الطماطم منها تحسين المزاج وحماية البشرة

كتبت ميرفت رشاد

الطماطم من أكثر أنواع الحساسية الغذائية شيوعًا، ويمكن أن تسبب أيضًا بعض الأعراض الهضمية لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل فى الجهاز الهضمى، ومع ذلك فإن الطماطم من مصادر القوة المضادة للأكسدة ومليئة بالعديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، وفى هذا التقرير نستعرض بعض الأشياء المدهشة التى يمكن أن تحدث لجسمك عند تناول الطماطم الطازجة، وفقا لما نشره موقع eatthis.

1 مضادات الأكسدة

تحتوي الطماطم على وفرة من المركبات النباتية، والتي تعد من مضادات الأكسدة الطبيعية الموجودة في الفواكه والخضراوات، ومن المهم أن تحصل على الكثير من مضادات الأكسدة فى نظامك الغذائى عندما يمكنك ذلك، لأنها يمكن أن تساعد فى محاربة الجذور الحرة فى جسمك، وهى جزيئات يمكنها تسريع عملية الشيخوخة والمساهمة فى أشياء مثل السرطان وأمراض القلب .

2 المزيد من البوتاسيوم

يمكن أن تساعد هذه الفاكهة متعددة الاستخدامات قلبك بأكثر من طريقة، لا تحتوى فقط على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في الوقاية من أمراض القلب، لكن الطماطم مصدر جيد للبوتاسيوم، والذي من المعروف أنه يساعد في خفض ضغط الدم، ووفقًا للمجلة الأمريكية لكلية أمراض القلب يرتبط استهلاك البوتاسيوم أيضًا بانخفاض مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض القلب التاجية.

3 حماية البشرة

الطماطم مليئة بالكاروتينات، وهو نوع معين من مضادات الأكسدة التى تحمى بشرتك من أضرار أشعة الشمس، الاستهلاك المنتظم للطماطم قد يمنعك من الإصابة بحروق الشمس، ما يقلل من خطر الإصابة بأورام الجلد التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية.

4 تحسن مزاجك

تعزز المزاج على المدى الطويل، أكدت دراسة نشرت في مجلة The Journal of Affective Disorders أن المشاركين المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا والذين تناولوا الطماطم مرتين إلى ست مرات في الأسبوع كانوا أقل عرضة بنسبة 46% للإبلاغ عن أعراض خفيفة أو شديدة للاكتئاب مقارنةً بأولئك الذين تناولوا الطماطم أقل من مرة واحدة.

5 امتصاص الحديد بشكل أكثر فعالية

هل تعلم أن بعض الأطعمة تساعد جسمك بالفعل على امتصاص العناصر الغذائية الأخرى بشكل أفضل؟ تعد الطماطم أحد هذه الأطعمة، على وجه التحديد، قد تساعدك على امتصاص الحديد، وهو معدن يلعب دورًا رئيسيًا في صنع الهيموجلوبين والميوجلوبين، وهما بروتينان يساعدان في نقل الأكسجين إلى العضلات والأعضاء في جميع أنحاء الجسم.

6 تلتئم جروحك بشكل أسرع

وفقًا للتقارير العلمية هناك حاجة لفيتامين C - الموجود فى الطماطم بكثرة - للمساعدة في تحفيز تخليق الكولاجين في الجلد، هذا يجعل الطماطم إضافة صحية للبشرة إلى نظامك الغذائي، فيتامين سي ضروري لصنع الكولاجين، وهو بروتين موجود في الأنسجة الضامة يساعد في التئام الجروح.