نقص 8 عناصر غذائية السبب فى شعورك بالتعب والخمول.. أبرزها الحديد واليود

كتبت ميرفت رشاد

تلعب الفيتامينات والمعادن المختلفة أدوارًا حاسمة في إنتاج الطاقة والتمثيل الغذائي داخل الجسم، يمكن أن يؤثر نقص المغذيات سلبًا على مستويات الطاقة والصحة العامة ، وإليك قائمة بحالات نقص العناصر الغذائية الشائعة التي تؤدي إلى الخمول والتعب المزمن، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

نقص 8 عناصر غذائية سبب الخمول المزمن:



1. نقص الحديد

الحديد مسؤول عن حمل الأكسجين إلى خلايا الجسم، فقر الدم الناجم عن نقص الحديد يمكن أن يؤدي إلى التعب والخمول للتغلب على ذلك، تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء والفاصوليا والعدس والسبانخ والحبوب المدعمة، يساعد فيتامين C على امتصاص الحديد، لذا قم بإقران الأطعمة الغنية بالحديد مع الحمضيات أو الفلفل الحلو.

2. نقص فيتامين ب12

هذا الفيتامين ضروري لإنتاج الطاقة وصحة خلايا الدم الحمراء، انخفاض مستويات B12 يمكن أن يؤدي إلى التعب والضعف، التغلب على هذا النقص عن طريق تناول الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان، إذا كنت نباتيًا، ففكر في تناول مكملات فيتامين ب12.

3. نقص فيتامين د

يلعب فيتامين د دورًا في إنتاج الطاقة ووظيفة العضلات، يمكن أن يسبب النقص التعب وضعف العضلات، احصل على ما يكفي من فيتامين د عن طريق قضاء بعض الوقت في الشمس، وتناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل، ومنتجات الألبان المدعمة أو الحليب النباتي، وتناول المكملات الغذائية إذا لزم الأمر.

4. نقص المغنيسيوم

يشارك المغنيسيوم في مئات التفاعلات الكيميائية الحيوية في الجسم وهو ضروري لإنتاج الطاقة، انخفاض مستويات المغنيسيوم يمكن أن يساهم في التعب، تغلب على هذا النقص عن طريق تناول الأطعمة مثل الخضار الورقية الداكنة والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة والبقوليات.

5. نقص اليود

اليود ضروري لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية التي تنظم عملية التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة، نقص اليود يمكن أن يؤدي إلى التعب والخمول، تناول الملح المعالج باليود والمأكولات البحرية والأعشاب البحرية ومنتجات الألبان للتغلب على هذا النقص.

6. نقص الأحماض الدهنية أوميجا 3

تلعب أحماض أوميجا 3 الدهنية دورًا في صحة الدماغ وتقليل الالتهاب وإنتاج الطاقة، يمكن أن تساهم المستويات المنخفضة من هذه الدهون الأساسية في الشعور بالتعب، قم بزيادة تناولك عن طريق تناول الأسماك الدهنية (مثل السلمون والسردين) والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان، فكر في تناول مكملات أوميجا 3 إذا لزم الأمر.

7. نقص البوتاسيوم

انخفاض مستويات البوتاسيوم يمكن أن يؤدي إلى التعب وضعف العضلات، قم بتضمين الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز والبرتقال والأفوكادو والبطاطا الحلوة والسبانخ في نظامك الغذائي للتغلب على هذا النقص.

8. نقص فيتامين سي

يساعد هذا الفيتامين في امتصاص الحديد ويلعب دورًا في إنتاج الطاقة، نقص فيتامين C يمكن أن يؤدي إلى التعب والضعف، قم بتضمين الفواكه الحمضية والفراولة والكيوي والفلفل الحلو والخضروات الورقية في نظامك الغذائي لتعزيز مستويات فيتامين سي.