علاج السرطان.. نصائح مهمة للمريض قبل بدء العلاج

كتبت فاطمة خليل

عند تشخيص الإصابة بالسرطان لأول مرة، قد تشعر بالقلق والإرهاق، ولكن هناك أشياء يمكنك القيام بها لمساعدتك على الشعور بمزيد من التحكم في صحتك الجسدية والعقلية خلال هذا الوقت، وللاستعداد لبدء مرحلة علاج السرطان، نتعرف في هذا التقرير على نصائح مهمة للمريض قبل بدء العلاج، بحسب موقع " cancerresearchuk".

وأكدت الأبحاث أن التركيز على تغييرات معينة في نمط الحياة في أي وقت لديك قبل بدء العلاج، يمكن أن يساعدك على التعامل بشكل أفضل مع آثار علاج السرطان الجانبية وتحسين صحتك على المدى الطويل، هذه التغييرات في نمط الحياة هي:

-تناول نظام غذائي متنوع

-النشاط البدني

-العناية بصحتك النفسية

-في المستشفى، يُطلق على الاستعداد للعلاج أيضًا التأهيل المسبق أو ما قبل التأهيل.

ما هو التأهيل المسبق لعلاج السرطان؟

التأهيل المسبق أو ما قبل التأهيل يعني الاستعداد لعلاج السرطان في أي وقت لديك قبل بدء العلاج.

إنه برنامج دعم ونصيحة تستخدمه بعض المستشفيات على مستوى العالم ويغطي ثلاثة أجزاء معينة من صحتك:

-ما تأكله ووزنك

-النشاط البدني أو التمرين

-الصحة النفسية

يمكن أن يساعد أيضًا الإقلاع عن التدخين أثناء تلقي العلاج، وفي التعافي، وكذلك يحسن صحتك العامة.

كيف تساعد مرحلة ما قبل التأهيل لعلاج السرطان؟

عند التشخيص، يتحقق فريقك الطبي من أي مشاكل قد تكون لديك في المجالات الثلاثة المذكورة أعلاه. تظهر الأبحاث أنه إذا حصلت على الدعم في وقت مبكر وكنت بصحة جيدة قدر الإمكان قبل بدء العلاج، فمن المرجح أن:

-تغادر المستشفى في وقت أقرب بعد جراحة السرطان

-تتعامل بشكل أفضل مع الآثار الجانبية لعلاج السرطان

-تتعرض لآثار جانبية أقل

-تتمتع بخيارات علاجية أكثر

-تتمتع بصحة أفضل على المدى الطويل

تلعب مرحلة ما قبل التأهيل دورًا أثناء رعاية السرطان. ويشمل ذلك التشخيص والعلاج والمتابعة ثم تستمر كإعادة تأهيل كجزء من تخطيط الرعاية.