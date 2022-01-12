هل يمكن تشخيص السرطان من خلال تحاليل الدم؟

كتبت فاطمة خليل

قد يطلب الأطباء بعض تحاليل الدم الخاصة بالسرطان، فى حالة اشتباههم بالإصابة، ويمكن أن تظهر علامات الورم على وجه التحديد في بعض أنواع السرطان، وقد تعطي التحاليل فكرة عن أصل السرطان، وما إذا كان يستجيب لبروتوكول العلاج، فى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف أهم تحاليل الدم التي يمكن استخدامها لتشخيص السرطان، بحسب موقع "medlineplus".

ما أنواع اختبارات الدم التي يمكن أن تساعد في الكشف عن السرطان؟



اختبار علامات الورم



دلالات الورم هي مواد كيميائية تنتجها الخلايا السرطانية وتوجد في الدم، ومع ذلك فإن علامات الورم تصنعها أيضًا الخلايا الطبيعية في الجسم، وقد تزيد المستويات بشكل ملحوظ في الحالات غير السرطانية تتضمن أمثلة علامات الورم ما يلي:

-مستضد البروستات النوعي (PSA) لسرطان البروستاتا

-مستضد السرطان 125 (CA-125) لسرطان المبيض

-كالسيتونين لسرطان الغدة الدرقية النخاعي

-ألفا فيتوبروتين لسرطان الكبد وسرطان الخصية

-الغدد التناسلية المشيمية البشرية (hCG) لأورام الخلايا الجرثومية، مثل سرطان الخصية وسرطان المبيض

-المستضد السرطاني المضغي (CEA) لسرطانات القولون

-بروتين البربخ البشري 4 (HE4) لسرطان المبيض

اختبارات الخلايا السرطانية المنتشرة



يمكن لاختبارات الدم المطورة حديثًا اكتشاف الخلايا السرطانية التي انفصلت عن موقع السرطان الأصلي وتتدفق عبر مجرى الدم.

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على اختبار واحد للخلايا السرطانية المنتشرة لمراقبة الأشخاص المصابين بسرطان الثدي أو القولون والمستقيم أو سرطان البروستاتا.

اختبار بروتين الدم



هو اختبار يفحص البروتينات المختلفة في الدم يمكن أن يساعد ذلك في تحديد الجلوبولينات المناعية المختلفة، التي ترتفع في الأشخاص المصابين بالورم النخاعي المتعدد.

قد تساعد خزعة نخاع العظم في تأكيد تشخيص سرطان الدم.

تعداد الدم الكامل (CBC)



يساعد تعداد الدم الكامل الطبيب على:

-تشخيص بعض أنواع سرطانات الدم، مثل اللوكيميا والأورام اللمفاوية.

-اكتشاف ما إذا كان السرطان قد غزا نخاع العظام.

-كيف يتعامل جسم الشخص مع علاج السرطان.

-تشخيص الحالات غير السرطانية الأخرى.

يتم تفسير نتائج CBC على النحو التالي:

-انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء: يميل علاج السرطان إلى خفض خلايا الدم البيضاء في الجسم. اللوكيميا أو سرطان الغدد الليمفاوية أو المايلوما المتعددة تعمل أيضًا على خفض عدد خلايا الدم البيضاء.

-انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء: قد تؤدي بعض أنواع العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي إلى خفض عدد خلايا الدم الحمراء (فقر الدم) ويمكن أيضًا أن يكون سبب انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء هو نزيف السرطان في المعدة ، والذي يحدث في سرطان المعدة.

- خلايا الدم البيضاء: يمكن أن تشير الخلايا الليمفاوية أو الخلايا الوحيدة غير الطبيعية بشكل كبير إلى احتمال الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

-انخفاض عدد الصفائح الدموية: يمكن للسرطان الذي يصيب نخاع العظام أن يقلل أيضًا من عدد الصفائح الدموية.