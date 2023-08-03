طرق التعامل مع الآثار الجانبية لعلاج السرطان

كتب حسام الشقويري

يسبب علاج السرطان تغيرات في حاسة التذوق والشم، يمكن أن يسبب الإشعاع والعلاج الكيميائي والأدوية الأخرى المستخدمة في علاج السرطان مجموعة واسعة من الآثار الجانبية مثل والغثيان ، والتعب ، وضعف الشهية وفقا لما نشره موقع gaiam

ويمكن أن يتغير طعم الأطعمة ورائحتها من يوم لآخر، وقد تؤثر هذه التغييرات على شهيتك، وللحفاظ على فمك نظيفًا وصحيًا، اشطف أسنانك ونظفها بعد الوجبات وقبل النوم. وقبل الأكل ، اشطف فمك بمحلول 1 لتر ماء ، ونصف ملعقة صغيرة ملح ، وملعقة صغيرة من صودا الخبز.

ويمكن أن تتسبب أنواع معينة من السرطان أو بعض عوامل العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي للرأس أو الرقبة أو الصدر، في التهاب الحلق. يمكن أن تسبب حرقة المعدة والارتجاع المعدي أيضًا التهاب الحلق.

نصائح للتحكم في التهاب الحلق

تناول الأطعمة الخفيفة ، وشبه الصلبة ، واللينة وسهلة البلع.

اصنع العصائر بالفواكه المهدئة.

اختر الأطعمة المهدئة في درجة حرارة الغرفة أو الأطعمة الباردة.

تجنب الأطعمة التي من المحتمل أن تهيج حلقك ، بما في ذلك: المشروبات والأطعمة الحامضة أو الحمضية ، والأطعمة المالحة ، والأطعمة الخشنة أو الخشنة ، أو النكهات القوية أو الحارة.

وقد يعاني الأشخاص المصابون بالسرطان من عسر البلع (صعوبة في بلع الأطعمة أو السوائل) بسبب تقرحات الفم أو الحلق الناتجة عن علاجات السرطان أو سرطان الرأس أو الرقبة، و قد يجدون صعوبة في مضغ الأطعمة الصلبة أو الخشنة ، وقد لا يتمكنون من ابتلاع السوائل الرقيقة (مثل الماء) دون السعال أو الاختناق. نصائح للتعامل مع صعوبات البلع:

تناول ثلاث إلى خمس وجبات صغيرة كل يوم.

استهلك المشروبات الغذائية السائلة إذا كنت لا تستطيع تناول ما يكفي من الأطعمة الصلبة في وجبات الطعام.

اشرب من 6 إلى 8 أكواب من السوائل كل يوم. إذا لزم الأمر ، قم بتكثيف المشروبات والسوائل الأخرى حتى يسهل بلعها.

و تشمل الأسباب الأخرى للغثيان والقيء الألم ، والتعب ، والمرض ، والأدوية ، وضغط التأقلم مع السرطان.