8 إشارات صامتة تدل على الإصابة بالسرطان.. منها فقدان الوزن غير المبرر

كتبت فاطمة خليل

مرض السرطان يمكن أن يصيب أجزاء مختلفة من الجسم، يحدث عندما تبدأ الخلايا في الجسم في الانقسام والنمو بشكل لا يمكن السيطرة عليه، مما يؤدي إلى تدمير الأنسجة السليمة ويؤدي إلى مجموعة واسعة من الأعراض، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعد السرطان السبب الرئيسي الثاني للوفاة في جميع أنحاء العالم، حيث تسبب في وفاة ما يقدر بنحو 9.6 مليون حالة وفاة في عام 2018.

سرطان الرئة والبروستاتا والقولون والمستقيم والمعدة وسرطان الكبد من بين أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين الرجال.

في حين أن سرطان الثدي والقولون والمستقيم والرئة وعنق الرحم والغدة الدرقية هي الأكثر شيوعًا بين النساء.

الاكتشاف المبكر هو مفتاح علاج السرطان في الوقت المناسب، الفحوصات الدورية هي أفضل طريقة لتشخيص المرض في مراحله المبكرة ومع ذلك ، قد يعاني الشخص أيضًا من علامات وأعراض يمكن أن تشير إلى السرطان.

8 إشارات صامتة لا يجب تجاهلها تدل على الإصابة بالسرطان

1- السعال المستمر

قد تصاب بسعال لأسباب مختلفة يمكن أن تسبب العدوى الفيروسية والربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن وحتى مرض الارتجاع المعدي المريئي سعالًا مستمرًا ومع ذلك ، فإن السعال الشديد والمتفاقم باستمرار يمكن أن يشير أيضًا إلى سرطان الرئة

يمكن وصفه بأنه سعال جاف يأتي في شكل تقلصات. قد تشعر بالحاجة إلى تطهير حلقك باستمرار في مرحلة لاحقة، قد تسعل دمًا أو بلغمًا.

2- تغيير عادات الأمعاء

وفقًا للخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة (NHS) ، فإن الشخص المصاب بسرطان الأمعاء تظهر عليه عدد من الأعراض بما في ذلك التغيير المستمر في عادات الأمعاء.

قد يتسبب ذلك في ذهاب المريض إلى المرحاض في كثير من الأحيان وإخراج براز أكثر مرونة، عادةً مع وجود دم على البراز.

3- نتوء أو انتفاخ في أي جزء من الجسم

قد تكون النتوءات التي تظهر فجأة في الجسم مقلقة في حين أن جميع الكتل ليست سرطانية ، إلا أن النتوءات الكبيرة والصلبة وغير المؤلمة للمس، والتورم المفاجئ قد يشير إلى المرض. تنمو الكتل السرطانية تدريجيًا في الحجم ويمكن الشعور بها من خارج الجسم.

يمكن أن تظهر هذه في الثدي أو الخصية أو الرقبة ، ولكن أيضًا في الذراعين والساقين يمكن أن يساعدك الفحص الذاتي المنتظم في اكتشاف هذه الكتل السرطانية.

4- التغيرات في شكل "الشامات" الحسنات في الجلد

لا ينبغي الاستخفاف بالتغييرات في حجم الحسنات وشكله ولونه يمكن أن يشير إلى سرطان الجلد، وهو أخطر أنواع سرطان الجلد.

وفقًا لمايو كلينك ، فإنه يتطور في الخلايا التي تنتج الميلانين ، وهو الصباغ الذي يمنح بشرتك لونها.

5- فقدان الوزن غير المبرر

من المرجح أن يعاني الشخص المصاب بالسرطان من فقدان شديد في الوزن دون سبب واضح ، قد يكون هذا هو أول علامة مرئية للمرض.

وبحسب جمعية السرطان الأمريكية (ACS) إن فقدان الوزن بشكل كبير يحدث غالبًا مع السرطانات التي تصيب المعدة والبنكرياس والمريء والرئة.

6- الألم وعدم الراحة

يجب عدم تجاهل الألم الذي يستمر لأسابيع وشهور، خاصة إذا لم يكن لديك سبب لذلك يمكن أن يتراوح الانزعاج من كونه خفيفًا أو مؤلمًا أو حادًا أو حارقًا لا يقتصر الأمر على استمراره، بل يمكن أن يكون شديدًا أيضًا.

7- صعوبة بلع الطعام

عندما يكون الشخص غير قادر أو يجد صعوبة في ابتلاع الطعام، فقد يكون يعاني من عسر البلع هذه الحالة منتشرة في مرضى السرطان الذين لديهم ورم ينمو في عنقهم يمكن أن يتسبب هذا في انسداد أو تضييق ممر الطعام، مما يجعل من الصعب ابتلاع الطعام.

8- دم في البول

إن الدم في البول يمكن أن يكون أكثر أعراض سرطان المثانة شيوعًا الحالة تسمى طبيا بيلة دموية وهي عادة غير مؤلمة ، ومع ذلك فإن بعض الرجال المصابين بسرطان البروستاتا يلاحظون أيضًا وجود دم في بولهم ويحدث هذا بسبب نزيف البروستاتا.