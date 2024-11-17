تشعر بألم عند أخذ النفس.. تعرف على الأسباب الطبية

كتبت إيناس البنا

آلام الصدر شائعة للغاية وقد تحدث نتيجة لعوامل مختلفة، وقد تكون مرتبطة بمشكلة في الجهاز التنفسي أو قد تكون نتيجة لحالة قلبية، وفي كلتا الحالتين، يعد طلب الرعاية الطبية أمرًا بالغ الأهمية.

قد يكون ألم الصدر أكثر تحديدًا لدى بعض الأشخاص، حيث لا ينشأ الانزعاج إلا عند التنفس بعمق، وعندما يكون الألم مستمرًا، فقد يسبب مشاكل صحية كبيرة، ما يتطلب استشارة الطبيب مرة أخرى، ومع ذلك، من المهم عدم الذعر والتفكير في جميع الأسباب المحتملة.

الأسباب المحتملة لألم الصدر أثناء التنفس العميق

ألم صدر

وفقًا لموقع OnlyMyHealth، نتعرف على بعض الأسباب الشائعة لألم الصدر، وخاصة عند التنفس بعمق، وتشمل هذه الأسباب:

التهاب الجنبة (التهاب الجنبة): التهاب الجنبة، الغشاء المحيط بالرئتين والمبطن لتجويف الصدر، والذي يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل ألم حاد في الصدر، والذي غالبًا ما يزداد سوءًا مع التنفس أو السعال أو العطس، إلى جانب احتمال حدوث ضيق في التنفس.

الاتهاب الجنبي: تراكم غير طبيعي للسوائل في الحيز الجنبي، المنطقة الواقعة بين الرئتين وجدار الصدر، ويرتبط غالبًا بقصور القلب، أو الالتهاب الرئوي، أو أمراض الكبد، أو السرطان.

الالتهاب الرئوي: عدوى في الرئة تؤدي إلى التهاب الحويصلات الهوائية في إحدى الرئتين أو كلتيهما، وقد تمتلئ بالسوائل، وعادة ما يكون سببها البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات.



استرواح الصدر: انهيار الرئة يحدث عندما يتسرب الهواء إلى الحيز الجنبي، مما يخلق ضغطًا على الرئة ويؤدي إلى انهيارها، يمكن أن تنتج هذه الحالة عن صدمة أو أمراض الرئة أو تحدث تلقائيًا.

القيح الصدري: تجمع من القيح في التجويف الجنبي، عادة بسبب العدوى.

التهاب غلاف القلب: التهاب غلاف القلب، وهو الهيكل الشبيه بالكيس المحيط بالقلب، والذي يمكن أن يسبب ألمًا حادًا في الصدر، ويزداد سوءًا عادةً عند الاستلقاء أو التنفس بعمق، بالإضافة إلى الحمى والتعب.

الفرق بين آلام الصدر الحميدة والخطيرة

وفقا للتقرير فان الطريقة البسيطة للتمييز بين آلام الصدر الحميدة والخطيرة هي التحقق من مدة الانزعاج، فإذا كان ألم الصدر مستمرا ويزداد مع بذل المجهود أو حتى يظهر في الليل، فإنه يحتاج إلى تقييم لأسباب خطيرة.

يمكن أن يكون ألم الصدر الحميد مثل الضغط أو الضيق في الصدر، أو مثل الضغط أو الثقل، ويمكن أن يكون سببه إجهاد العضلات، أو حرقة المعدة، أو التهاب الشعب الهوائية.

عادة ما يتطلب ألم الصدر الشديد عناية طبية فورية ويمكن أن يكون علامة على وجود نوبة قلبية ، تشمل الأعراض ألمًا مفاجئًا وساحقًا في الصدر، وألمًا ينتشر في الفك أو الذراع الأيسر، وضيقًا في التنفس، ودوارًا، وغثيانًا، أو قيئًا، وتعرقًا أو قشعريرة، ونبضات قلب سريعة أو غير منتظمة، وألمًا في الظهر أو الفك أو الرقبة أو الجزء العلوي من البطن أو الذراع أو الكتف.

