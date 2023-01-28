الشعور بالألم فى هذه الأجزاء من الجسم قد يكون دليلاً على مشكلة بالقلب

كتبت فاطمة خليل

الشعور بالألم في هذه الأجزاء من الجسم قد يكون بسبب مشكلة في القلب الشعور بعسر الهضم من العلامات الكلاسيكية لأمراض القلب الشعور بعسر الهضم غالبًا ما يربط الناس عدم الارتياح بعسر الهضم لأنه أمر شائع عدم الارتياح على شكل إحساس بالحرقان في الصدر أو المعدة هو مؤشر على مشكلة متعلقة بالقلب على الرغم من أنه يكاد يكون من المستحيل معرفة ما إذا كانت مرتبطة بالقلب أم أنها مشكلة في الجهاز الهضمي. قد يكون الشعور بالألم وعدم الارتياح في بعض الأجزاء من الجسم بسبب مشكلة في القلب، ومنها ألم الصدر أو الساقين، لذا فى هذا التقرير نتعرف على أجزاء الجسم التي يدل الشعور بألم فيها على مشكلة فى القلب، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".من العلامات الكلاسيكية لأمراض القلب الشعور بعسر الهضم غالبًا ما يربط الناس عدم الارتياح بعسر الهضم لأنه أمر شائع عدم الارتياح على شكل إحساس بالحرقان في الصدر أو المعدة هو مؤشر على مشكلة متعلقة بالقلب على الرغم من أنه يكاد يكون من المستحيل معرفة ما إذا كانت مرتبطة بالقلب أم أنها مشكلة في الجهاز الهضمي.

ضيق حول الصدر يعد الشعور بالتقلص مثل وجود شريط ضيق على الصدر أو وضع شيء ثقيل على الصدر علامة نموذجية على حدوث مضاعفات متعلقة بالقلب.

يُنظر إلى الثقل والضيق والضغط الإضافي في الصدر في الغالب على أنه مؤشر أساسي على الإصابة بنوبة قلبية، إذا كان الألم الشديد في صدرك لا يطاق ومتكرر بطبيعته، فيرجى زيارة الطبيب.



ألم في منطقة الفك والرقبة أثناء النوبة القلبية، لا يتركز الألم في الصدر، بل ينتشر بسرعة. إذا كنت تعاني من ألم غير مبرر في منطقة الفك والرقبة، فاتصل بالإسعاف في حالات الطوارئ واطلب المساعدة الطبية.

غالبًا ما يُساء فهم ألم الفك أما إذا صاحبها دوار وتنميل فينبغي نقل المريض إلى المستشفى.

الغثيان والانتفاخ هذا شائع عند النساء، يشعر المريض بعدم الارتياح ومن المرجح أن يتقيأ قبل الشعور بألم في الصدر، وهذه العلامة مرتبطة عن بعد بمشاكل في القلب ولكنها تظهر في كثير من المرضى.

ومن ثم لا ينبغي تجاهل عدم الارتياح في منطقة البطن التي قد تبدو مثل الانتفاخ أو تراكم الغازات.

ضعف مفرط ترتبط المشكلات المتعلقة بالقلب ارتباطًا مباشرًا بحقيقة أنه خلال هذا الوقت لا تحصل أجزاء معينة من الجسم على تدفق دم كافٍ بسبب إصابة المريض بضيق في التنفس وإرهاق.



تنميل في الساقين أثناء المشي

هذه علامة أخرى على أمراض القلب على الرغم من أنها مرتبطة بالحالة بشكل بعيد يقول الخبراء في جون هوبكنز أن الأشخاص الذين يعانون من تنميل الساقين غالبًا ما يعانون من تصلب الشرايين ، تراكم الترسبات الضارة في الشرايين.