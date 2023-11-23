القىء والبكاء.. علامات تشير إلى إصابة طفلك بالارتجاع

كتبت رانيا عامر

الارتجاع عند الأطفال يعنى إعادة الأحماض من المعدة إلى المرىء، ما يترتب عليه ألم بالصدر بجانب حرقان فى أعلى المعدة، وهذا وفقا لما نشره موقع "onlymyhealth".

وأشار التقرير إلى أن أعراض إصابة الطفل بالارتجاع تكون فى صورة القىء والبكاء.

وحول ذلك أوضح الدكتور باريمالا فى ثيروماليش، استشارى أول طب حديثى الولادة وطب الأطفال، فى بنجالورو بالهند، أنه يجب التعرف على علامات الإصابة بالارتجاع لدى الأطفال والخطوات التى تحميه، لافتا إلى أن أعراض الارتجاع قد تكون خفية وغير ملحوظة فى بعض الحالات، ولا تظهر الأعراض على الفور، ما يجعل التشخيص الفورى صعبا، ومن المحتمل ظهورها بعد أيام من الإصابة.

أعراض الارتجاع الحمضى

. الانتفاخ

. براز دموى أو أسود أو قىء دموى

. تغير فى الصوت

. عسر البلع، الإحساس بوجود طعام عالق في حلقك

. غثيان

. فقدان الوزن من دون سبب معروف

. الصفير، السعال الجاف، بحة في الصوت، أو التهاب الحلق المزمن

. رائحة الفم الكريهة ،أو طعم سى في الفم

. ألم صدر

. حرقان بفوم المعدة

إجراءات يجب اتخاذها عند إصابة الطفل بالارتجاع

يوصي الدكتور ثيروماليش أنه إذا كان طفلك يعانى من ارتجاع، بضرورة إجراء اختبار الذاكرة وتوازن الجسم، مشيرا إلى أن مسألة الارتجاع العلاج منها يأتى بشكل تدريجى، يحتاج المرء إلى تحقيق التوازن بين البقاء نشطا والاسترخاء في نفس الوقت.

وينصح الطبيب مرضى الارتجاع بالحصول على راحة تامة والحصول على قسط كافٍ من النوم، وتجنب الجلوس أمام شاشات التليفزيون والموبايل فى الأيام الأولى من مرحلة العلاج.