كيف تتخلص من آلام الصدر بالعلاجات المنزلية؟

كتب – حسام الشقويرى

قد تكون العلاجات المنزلية للتخلص من آلام الصدر فعالة إذا كان الألم ناتجًا عن مشكلة طبية بسيطة، مثل حرقة المعدة، في بعض الأحيان، يكون ألم الصدر علامة على شيء أكثر خطورة مثل النوبة القلبية، وتتطلب مشاكل القلب عناية طبية طارئة، وأكثر من 8 ملايين زيارة كل عام بسبب آلام الصدر ومع ذلك، لا ينتج ألم الصدر دائمًا عن مشاكل في القلب أو الأوعية الدموية. يمكن أن يكون أيضًا بسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الحموضة المعوية، أو مشاكل الرئة، مثل الربو وفقًا لما نشره موقع helpguide

علاجات منزلية لألم الصدر

هناك عدد من العلاجات المنزلية التي يمكنك تجربتها في المنزل للتخفيف من آلام الصدر الطفيفة. يجب استخدام هذه العلاجات فقط إذا كنت متأكدًا من أن ألم صدرك ليس ناتجًا عن شيء خطير ، مثل النوبة القلبية.

وتشمل العلاجات المنزلية التي تساعد في تخفيف آلام الصدر الطفيفة ما يلي:

لوز

تناول اللوز لن يوقف آلام الصدر المرتبطة بالقلب. ومع ذلك ، نظرًا لأن اللوز يعتبر غذاءً خارقًا للقلب ، فقد يساعد في منع مشاكل القلب في المستقبل.

معبأة بمواد صحية أحادية غير مشبعة وتشير الدراسات إلى أن تناول اللوز بانتظام يساعد على خفض نسبة الكوليسترول ويقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وضع ثلج

يعد إجهاد عضلات الصدر سببًا شائعًا لألم الصدر. إذا كنت تعاني من ألم في الصدر بسبب إجهاد العضلات أو الإصابة، فقد يساعد وضع الثلج على المنطقة بمادة باردة عدة مرات في اليوم على تقليل الألم والالتهاب.

تظهر الأبحاث أن وضع الكمادات الباردة يمكن أن يساعد في تقليل ألم الصدر وقد يقلل من الحاجة إلى مسكنات الألم ، مثل الإيبوبروفين والأسيتامينوفين . 6

صودا الخبز

يعتقد الكثير من الناس أن صودا الخبز ( بيكربونات الصوديوم ) تخفف من حرقة المعدة. امزج نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع 4 أونصات من الماء الدافئ أو البارد واشربه. تعمل صودا الخبز على تحييد الأحماض وقد تساعد في منع حرقة المعدة بعد تناول الطعام.

مشروبات ساخنة

عندما يكون الغاز هو سبب ألم صدرك ، فإن احتساء مشروب ساخن أو دافئ يمكن أن يساعد في تكسير الأطعمة التي تناولتها بشكل أسرع، ما يسهل هضمها.

الماء الساخن هو أيضًا موسع للأوعية ، مما يعني أنه يتسبب في تمدد الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم. يُعتقد أنه من خلال تحسين الدورة الدموية ، قد يساعد شرب الماء الساخن على استرخاء العضلات وتقليل الألم. 9 في حين أنه من الآمن بالتأكيد المحاولة، لا يوجد دليل على أن شرب الماء الساخن يمكن أن يحسن ألم الصدر بشكل مباشر.

إذا كان ألم صدرك ناتجًا عن حرقة في المعدة أو ارتداد الحمض أو ارتجاع المريء ، فاحرص على تجنب المشروبات الساخنة التي تحتوي على الكافيين ، حيث يمكن أن تؤدي حموضة الكافيين إلى ظهور أعراض الارتجاع.