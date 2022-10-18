مش شرط يكون القلب.. اعرف أسباب ألم الصدر

كتبت نهير عبد النبى

يمكن أن يحدث ألم الصدر في الجزء العلوي من الجسم لعدد من الأسباب ، بما في ذلك مشاكل القلب، و يمكن أن تشعر بالضيق أو الألم الحاد ويمكن أن ينتشر إلى ظهرك وذراعيك، وهنا يجب أن تتعامل دائمًا مع ألم الصدر بجدية وأن تحصل على رعاية طبية بسرعة، وحسب ما ذكره موقع clevelandclinicيمكن أن تتراوح أسباب آلام الصدر من حرقة في المعدة أو التهاب رئوي إلى نوبة قلبية.

على الرغم من أن معظم الناس يعتقدون أن ألم الصدر علامة على مشكلة قلبية / نوبة قلبية ، إلا أن العديد من الأشياء يمكن أن تسبب ذلك يمكن أن يكون ألم الصدر أحد أعراض:

مشاكل القلب والأوعية الدموية (ألم في الجانب الأيسر من صدرك)

نوبة قلبية

تموت عضلة القلب عندما لا تحصل على كمية كافية من الأكسجين بسبب انسداد الشريان التاجي الذي يغذي الدم.

مرض القلب التاجي

يمكن لتراكم الكوليسترول أن يضيق ويسد الأوعية الدموية التي تنقل الدم إلى قلبك. عادة ما يكون الأمر أسوأ مع ممارسة الرياضة لأنك لا تستطيع إيصال كمية كافية من الدم إلى عضلة القلب وانسداد الشرايين التاجية .

تسلخ الشريان التاجي

يمكن أن يتمزق جدار الشريان التاجي ، ويحدث انتفاخًا ويسد الشريان وهذا يسبب ضغطًا أو ألمًا في صدرك وقد يؤدي إلى نوبة قلبية.

التهاب التامور

يمكن أن تؤدي العدوى أو أي سبب آخر إلى حدوث التهاب في البطانة المحيطة بقلبك ، مما يتسبب في ألم حاد في صدرك. يمكن أن ينتشر الألم إلى كتفك وذراعك الأيسر يمكن أن يكون الألم أسوأ عندما تكون مستلقيًا ويزداد سوءًا عند التنفس بعمق.

عضلة القلب الضخامي

تصبح جدران عضلات بطينات الضخ (أو غرف القلب السفلية) سميكة وصلبة. مع هذه المشكلة ، لا يمكنك إدخال كمية كافية من الدم إلى غرف قلبك أو الخروج منها ، ويواجه قلبك صعوبة في الحصول على الدم الغني بالأكسجين يحدث اعتلال عضلة القلب الضخامي عادةً بسبب مشكلة في الجينات التي حصلت عليها من والديك.

تسلخ الأبهر

يمكن أن يحدث تمزق في جدار الشريان الأورطي ، مما يجعل طبقات الجدار منفصلة عن بعضها البعض. يحدث هذا الألم الشديد دون سابق إنذار ويشعر وكأن شيئًا ما تمزق وغالبًا ما تشعر به في صدرك وظهرك وبين لوحي الكتف.

تدلي الصمام التاجي

قد لا ينغلق الصمام الذي يسمح بتدفق الدم بين الأذين الأيسر والبطين الأيسر تمامًا في كل مرة ينبض فيها قلبك هذا يسمح للدم بالتدفق مرة أخرى إلى الغرفة التي تركها للتو.

-مشاكل في الجهاز الهضمي

مرض الجزر المعدي المريئي

يصل حمض المعدة إلى المريء ، مما يجعلك تشعر بالحرقة أو الضيق (حرقة المعدة) تحت عظمة الصدر. قد يكون ألم الصدر هذا أسوأ عند الاستلقاء لأن الجاذبية لا يمكن أن تساعد في الحفاظ على حمض المعدة منخفضًا كما يحدث عند الوقوف غالبًا ما يزداد سوءًا بعد تناول وجبات معينة أو أطعمة حارة - وعادة ما يكون أسوأ في الليل بعد العشاء.

-القرحة

يمكن أن يؤدي وجود عدوى أو تناول مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية إلى تسهيل إصابة بطانة المعدة بحمض المعدة يمكن أن تشعر بالحرقان أو الألم تحت عظمة الصدر مباشرة. يمكن أن يزداد سوءًا عند تناول الأطعمة الحمضية أو شرب الكحول.

تشنجات عضلية في المريء

لسبب غير معروف ، تتوقف العضلات التي تدفع الطعام عادةً عبر المريء عن القيام بذلك بدلاً من ذلك ، لديك شعور قوي بالضغط تحت عظمة الصدر مع أو بدون صعوبة في البلع. يمكن أن يحدث هذا عند ممارسة الرياضة.

التهاب المريء

يمكن أن يتسبب رد الفعل التحسسي تجاه الطعام في حدوث التهاب في جدران المريء كما هو الحال مع مرض الارتجاع المعدي المريئي ، قد يكون لديك ألم حارق تحت عظمة الصدر.

حصى في المرارة



تتكون حصوات المرارة في الغالب من الكوليسترول ، ويمكن أن تسد القنوات حيث يحتاج السائل الذي يساعد على الهضم (الصفراء) إلى السفر للوصول إلى الأمعاء الدقيقة. يؤدي التورم في المرارة إلى ألم تحت ضلوعك على جانبك الأيمن. هذا ألم شديد يمكن أن يستمر لعدة ساعات.

فتق الحجاب الحاجز

عادةً لسبب غير معروف، يمكن أن يمر جزء من معدتك من خلال فتحة في عضلة الحجاب الحاجز والتي تكون عادةً مخصصة للمريء فقط هذا يقلل من تدفق الدم إلى معدتك. غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بفتق الحجاب الحاجز من صعوبة في البلع.

التهاب المعدة

يمكن أن يؤدي التهاب بطانة المعدة لأسباب عديدة إلى إصابة الجزء السفلي الأيسر من صدرك بالألم. قد تشعر أيضًا بالغثيان في معدتك وتتقيأ.

التهاب البنكرياس

يمكن أن يسبب لك التهاب البنكرياس ألمًا شديدًا في الجزء العلوي من البطن. كما يمكن أن يجعلك تشعر بالغثيان والتقيؤ.

-مشاكل في الرئة

الانسداد الرئوي

يمكن أن تتعثر جلطة دموية من مكان آخر في جسمك في شريان رئوي داخل رئتك. من المحتمل أن يكون لديك ضيق في التنفس أيضًا. غالبًا ما يصف الأشخاص المصابون بالانسداد الرئوي ألمًا حادًا يزداد سوءًا عند التنفس.

مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)

تجعل مشاكل الأكياس الهوائية و / أو بطانة مجرى الهواء من الصعب عليك التنفس . يمكن أن يشعر صدرك بضيق وقد يكون لديك ضيق في التنفس.

التهاب رئوي

إذا لم تكن دفاعاتك قوية بما يكفي ، يمكن أن تصاب بعدوى في رئتيك . يمكن أن تسبب هذه العدوى ألمًا في جانبي صدرك ، ولكن ستصاب أيضًا بالحمى والقشعريرة والسعال مع المخاط.

التهاب الجنبة أو التهاب الجنبة

تسبب عدوى و / أو التهاب الغشاء المحيط برئتيك ألمًا حادًا في الصدر يزداد سوءًا عندما تسعل أو تتنفس بعمق. قد تشعر أيضًا بألم في كتفك.

ارتفاع ضغط الشريان الرئوي

يمكن أن تسبب العديد من الاضطرابات ارتفاع ضغط الدم في الشرايين الرئوية ، والتي تنقل الدم إلى رئتيك لاستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين. تشعر بألم في الصدر لأنه يصعب على قلبك دفع الدم عبر الأوعية الدموية الضيقة بسبب ارتفاع ضغط الدم .

الربو

يمكن أن تتسبب مسببات الحساسية أو المهيجات في تضييق مجرى الهواء مؤقتًا ، مما يجعل التنفس صعبًا قد تشعر بضيق في صدرك وكذلك سعال أو أزيز.

كسر الضلع

يمكن للحوادث أن تجعل الضلوع تحمي صدرك من الكسر هذا مؤلم للغاية ، خاصة عندما تأخذ نفسًا عميقًا يؤلم لعدة أسابيع.

التواء عضلة الصدر

يمكن أن تسبب الإصابات تمزقات في عضلاتك تسبب الألم ، خاصة عند الحركة. قد يكون لديك أيضًا تورم وكدمات.

مشاكل الجهاز العضلي الهيكلي

التهاب الغضروف الضلعي

يمكن أن يحدث الالتهاب في الغضروف الذي يربط معظم أضلاعك بعظم الصدر. يمكن أن يسبب هذا ألمًا حادًا في صدرك يزداد سوءًا أثناء السعال أو التنفس العميق.

هربس نطاقي

يمكن أن يصبح فيروس جدري الماء الذي أصبت به عندما كنت طفلاً نشطًا مرة أخرى في وقت لاحق من الحياة ، وعادة ما يكون لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا. مثل القوباء المنطقية ، يتسبب هذا الفيروس في ظهور طفح جلدي مؤلم يظهر على الجلد في الجزء العلوي من الجسم. يتطور عادةً في جزء معين من صدرك ، وعادةً في جانب واحد فقط.

سرطان الرئة

يزداد ألم الصدر الناتج عن سرطان الرئة عند السعال أو الضحك أو التنفس بعمق.