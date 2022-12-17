هل تزداد خطورة النوبة القلبية خلال فصل الشتاء؟.. اعرف الإجابة

كتبت فاطمة خليل

في فصل الشتاء تنقبض الأوعية الدموية بسبب البرد ويؤدي هذا بالتالي إلى ارتفاع ضغط الدم وبالتالي يزداد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، كما يمكن أن يتفاقم ألم الصدر الناتج عن النوبة القلبية خلال فصل الشتاء حيث تنقبض الشرايين، في هذا التقرير نتعرف على كيفية زيادة خطر النوبة القلبية في فصل الشتاء، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وجدت دراسة جديدة أن درجة الحرارة ، وفيتامين د ، ومستوى الكوليسترول في الدم ، والخمول البدني ، وعوامل التخثر ، والهرمونات ، وتلوث الهواء ، والالتهابات ، والعمر ، والجنس ، والنظام الغذائي ، والسمنة تلعب دورًا مهمًا في تحديد الفصول الموسمية.

أمراض القلب والأوعية الدموية هي: الخثار الوريدي العميق، الانسداد الرئوي، تسلخ وتمزق الأبهر، السكتة الدماغية، نزيف داخل المخ، ارتفاع ضغط الدم ، قصور القلب ، الذبحة الصدرية ، احتشاء عضلة القلب ، الموت القلبي المفاجئ ، انتظام ضربات القلب البطيني والرجفان الأذيني.

وجدت ورقة المراجعة أنه على الرغم من أن الارتباط الواضح بين الفصول وأمراض القلب غير معروف ، فقد وجدت العديد من النظريات أن تطور المرض في الشتاء يكون أكثر من الأوقات الأخرى في العام.

مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية تبدو أكبر خلال أشهر الشتاء خاصة عند كبار السن. عندما تنخفض درجة الحرارة "عندما تنخفض درجة الحرارة في الخارج إلى ما دون درجة حرارة الجسم ، خاصة عندما تنخفض إلى أقل من 25 درجة ، يحاول سطح الجسم إبقائنا دافئًا ونتيجة لذلك ، يزداد معدل الاستقلاب الأساسي (BMR) ، مما يؤدي بدوره إلى زيادة عبء العمل على الجسم.

خلال فصل الشتاء ، تزداد فرص تضيق الأوعية ، مما قد يؤدي إلى حدوث نوبة ويمكن أن تؤدي الزيادة في بعض عوامل التخثر مثل تراكم الصفائح الدموية وارتفاع مستويات الفيبرينوجين في الصباح الباكر إلى زيادة فرص حدوث جلطة دموية في الشرايين التاجية للقلب. ".

كما أن الشتاء عندما يستهلك الناس طعامًا عالي السعرات الحرارية وهذا يزيد من مخاطر التعرض لنوبة في فصل الشتاء". من هو الأكثر عرضة للخطر؟ في حين أن القلب في الواقع معرض للخطر خلال فصل الشتاء، هناك مجموعات معينة من الأشخاص الذين يجب أن يكونوا حذرين للغاية بشأن صحة القلب والأوعية الدموية خلال فصل الشتاء.

الأشخاص الذين لديهم تاريخ من النوبات القلبية والسكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول معرضون لخطر كبير.

أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي من أمراض القلب والأشخاص الذين يعانون من ارتفاع استهلاك الكحول والتبغ معرضون أيضًا لخطر أكبر.



كيف يمكن التخفيف من المخاطر؟ الأشخاص الذين لديهم عوامل الخطر المذكورة يجب أن يخضعوا لفحوصات صحية وتناول أدويتهم على فترات منتظمة.

يجب أيضًا أن يكونوا منتظمين في متابعاتهم الطبية خاصةً إذا كان لديهم تاريخ من النوبات القلبية أو السكتة الدماغية.

ويعد الفحص الطبي المنتظم ضروريًا لأولئك الذين يعانون من مضاعفات قلبية سابقة.

المصابين بأمراض مزمنة

يجب على المصابين بأمراض مصاحبة تناول أدويتهم بانتظام. يجب عليهم حماية أنفسهم من الطقس البارد. إذا بدأ الناس في الشعور أو ظهور أي أعراض لنوبة قلبية، فيجب عليهم الحصول على مساعدة طبية فورية.

حدوث مثل هذه الأعراض يكون أكثر شيوعًا في الصباح الباكر خلال فصل الشتاء.