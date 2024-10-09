6 فيتامينات مهمة لصحتك.. كيف تحصل عليها من طعامك؟

كتبت فاطمة ياسر

الفيتامينات ضرورية لصحتنا ولأجسامنا، فبدلاً من الاعتماد على المكملات الغذائية، يوصي خبراء الصحة بالحصول على هذه العناصر الغذائية الحيوية من خلال الطعام، وفقا لموقع indianexpress.



وقدم التقرير، أبرز الفوائد لكل نوع من الفيتامينات، ومنها:

-فيتامين أ

يلعب فيتامين أ دورًا حاسمًا في الحفاظ علي صحة العين، والرؤية المثالية، وخاصة في الضوء الخافت، وكذلك في النمو والتطور، و يمكن أن يؤدي نقصه إلى جعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى ويمكن أن يسبب العمى الغذائي، وزيادة العدوى، والولادة المبكرة عند النساء.

و تشمل مصادر فيتامين أ البيض، والجزر، و الكزبرة، والسبانخ.

-مجموعة فيتامين ب

فيتامين ب1 ، يعد ضروريًا لتنسيق الحركة العصبية من خلال توصيل الأعصاب وإنتاج الطاقة، ويؤدي نقصه إلى الاكتئاب العقلي والارتباك وانخفاض قوة العضلات، وعناصره الغذائية هي الحبوب الكاملة والبقوليات .

فيتامين ب2 ، يعزز مضادات الأكسدة وإصلاح الخلايا، و قد يؤدي نقصه إلى ظهور تقرحات الفم وآفات الجلد وتباطؤ استجابة العضلات، ومن عناصره الغذائية منتجات الألبان والبيض واللوز هي أفضل المصادر.

فيتامين ب3 ، يساعد في الوقاية من الإسهال والتهاب الجلد والخرف، وعناصره الغذائية هي الفول السوداني واللحوم من المصادر الغنية بهذا الفيتامين.

فيتامين ب5 ، هذا الفيتامين ضروري لإنتاج الهرمونات والكوليسترول، ورغم أن حالات النقص نادرة، إلا أنها قد تؤثر على الجهاز العصبي. ومن المصادر الجيدة لهذا الفيتامين الكبد والكلى وصفار البيض والحليب.

فيتامين ب6 ، يساعد على إنتاج خلايا الدم الحمراء ويدعم التطور المعرفي، فقد يؤدي نقصه إلى فقر الدم واضطرابات النوم ، وتشمل أغنى المصادر اللحوم والأسماك والدواجن.

فيتامين ب7 ، يدعم صحة البشرة والشعر والأظافر، وتشمل أعراض نقصه الاكتئاب والهلوسة وآلام العضلات، وصفار البيض وفول الصويا هما أفضل المصادر.

فيتامين ب9 حمض الفوليك ضروري لتخليق الحمض النووي، وخاصة أثناء الحمل، لأنه يساعد على منع عيوب الأنبوب العصبي لدى الجنين ، و يمكن أن يؤدي نقصه إلى فقدان الوزن والضعف وفقدان الشهية، البقوليات والبيض والخضراوات الورقية غنية بحمض الفوليك.



فيتامين ب12 ، مهم لوظائف الجهاز العصبي وتكوين خلايا الدم الحمراء، فيمكن أن يؤدي نقصه إلى تضخم خلايا الدم وعدم نضجها، ويوجد هذا الفيتامين بشكل أساسي في المنتجات الحيوانية والأطعمة المخمرة.

-فيتامين سي

يعمل كمضاد للأكسدة، ويساعد في امتصاص الحديد، ويساعد في منع إعتام عدسة العين، ويمكن أن يؤدي نقصه إلى نزيف اللثة وهشاشة العظام وتأخر التئام الجروح، الحمضيات أحد أغنى مصادر فيتامين سي.

-فيتامين د

ضروري لتكوين العظام ، ونقصه قد يسبب لين العظام لدى الأطفال، و الأسماك والزبدة وصفار البيض مصادر غنية بهذا الفيتامين.

-فيتامين هـ

يعمل كمضاد قوي للأكسدة، وقد يؤدي نقصه إلى عدم تنسيق الحركات والضعف، وتشمل أفضل المصادر الزيوت النباتية والمكسرات والبقوليات.

-فيتامين ك

يلعب فيتامين ك دورًا حيويًا في تخثر الدم، ويمكن أن يؤدي نقصه إلى زيادة خطر النزيف، وتعد الخضراوات الورقية من المصادر الممتازة لفيتامين ك.

