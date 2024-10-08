أفضل أنواع فواكه تعزز مستويات فيتامين ب 6 بجسمك

كتبت إيناس البنا

فيتامين ب6 ، المعروف أيضًا باسم البيريدوكسين ، ضروري للحفاظ على وظائف الجسم المختلفة، حيث يشارك في أكثر من 100 تفاعل إنزيمي يسهل عملية التمثيل الغذائي للبروتينات والدهون والكربوهيدرات، كما أنه ضروري لصحة الدماغ ووظيفة الجهاز المناعي وإنتاج النواقل العصبية وخلايا الدم الحمراء.

وفقا لموقع " هيلث سايد"، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب6 إلى ظهور أعراض مثل الاكتئاب وفقر الدم، لحسن الحظ، لست بحاجة إلى الاعتماد فقط على المكملات الغذائية لتعزيز تناول فيتامين ب6، يمكن أن يساعدك دمج بعض الفواكه في نظامك الغذائي في الحفاظ على مستويات مثالية.

فيما يلي أفضل فواكه يمكن أن تساعد في تعزيز مستويات فيتامين ب6 بشكل طبيعي.



الموز

الموز ليس فقط فاكهة مريحة ولذيذة ولكنه أيضًا مصدر رائع لفيتامين ب6، توفر موزة واحدة متوسطة الحجم حوالي 20% من المدخول اليومي الموصى به من هذا الفيتامين الأساسي، بالإضافة إلى فيتامين ب6، فإن الموز غني بالبوتاسيوم والألياف ومضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تدعم صحة القلب بشكل عام ووظيفة الجهاز الهضمي، يمكن أن يساعدك تناول الموز كوجبة خفيفة أو إضافته إلى العصائر والحبوب بسهولة في تلبية احتياجاتك من فيتامين ب6.

الافوكادو

تحتوي ثمرة أفوكادو واحدة على حوالي 20% من الجرعة اليومية الموصى بها من هذا الفيتامين، بالإضافة إلى فيتامين ب6، يحتوي الأفوكادو على دهون صحية وألياف وفيتامينات ومعادن مختلفة، بما في ذلك فيتامين هـ والبوتاسيوم، قوامه الكريمي يجعله إضافة متعددة الاستخدامات للسلطات والسندويشات .

الفواكه الغنية بفيتامين سي

تشتهر الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والجريب فروت بمحتواها العالي من فيتامين سي، ولكنها توفر أيضًا كمية مناسبة من فيتامين ب6، مثلا توفر البرتقالة متوسطة الحجم حوالي 10% من القيمة اليومية لفيتامين ب6، لذا فإن دمج الفواكه الحمضية في نظامك الغذائي لا يساعد فقط في تعزيز مستويات فيتامين ب6 ، بل يدعم أيضًا جهاز المناعة لديك ويعزز صحة الجلد.

البرقوق

يحتوي البرقوق المجفف على العديد من العناصر الغذائية بما في ذلك فيتامين ب6. ففي نصف كوب منه، ستجد حوالي 0.2 ملجم من هذا الفيتامين، علاوة على ذلك، يُعرف البرقوق بفوائده الهضمية، وذلك بفضل محتواه من الألياف، التي تدعم صحة الأمعاء.

الكمثرى

الكمثرى فاكهة لذيذة ومغذية تساهم أيضًا في تناول فيتامين ب6، حيث توفر الكمثرى متوسطة الحجم كمية صغيرة ولكنها ملحوظة من هذا الفيتامين، بالإضافة إلى فيتامين ب6 ، توفر الكمثرى الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة الأساسية، والتي يمكن أن تساعد في الهضم وتعزيز الصحة العامة، الكمثرى متعددة الاستخدامات ويمكن الاستمتاع بها طازجة أو مخبوزة أو إضافتها إلى مجموعة متنوعة من الأطباق والسلطات.

البابايا

البابايا هي فاكهة استوائية غنية بالعناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامين ب6. توفر حصة واحدة من البابايا كمية كبيرة من هذا الفيتامين، مما يساعدك على تلبية احتياجاتك اليومية بسهولة. بالإضافة إلى فيتامين ب6، فإن البابايا غنية بفيتامين سي وحمض الفوليك والإنزيمات الهضمية مثل الباباين، والتي تساعد في الهضم.

البطيخ

البطيخ يمكن أن يساعد في تعزيز تناول فيتامين ب6، ورغم احتوائه على كميات أقل من فيتامين ب6، فإن محتواه العالي من الماء يحافظ على ترطيب الجسم.