عانى منه سلمان خان.. كل ما تريد معرفته عن العصب الخامس

كتبت فاطمة خليل

العصب الخامس أو العصب ثلاثي التوائم من الأمراض الشائعة التي يصاب بها الكثير من الأشخاص ويسبب الآلام المزمنة، ومن أبرز المصابين به الممثل سلمان خان حيث شخصه الأطباء بهذه الحالة في عام 2007، قبل أن يخضع لعملية جراحية له، في هذا التقرير نتعرف على الأعراض و خيارات العلاج التي يمكن أن تساعد في تخفيف الألم، بدءًا من الأدوية إلى الإجراءات الجراحية، بحسب موقع "تايمز ناو".

وبحسب الخبراء فإنه على الرغم من تشخيص معظم الحالات بين سن 50 و70 عامًا، إلا أنه يحدث أيضًا لدى الأفراد الأصغر سنًا - بما في ذلك الأطفال.

مرض العصب الثلاثي التوائم حالة مزمنة تؤثر على العصب المسئول عن نقل الأحاسيس من الوجه إلى الدماغ وينتشر عبر الخدين والفك والشفتين والأنف.

عند تحفيزه، يسبب المرض ألمًا شديدًا يشبه الصدمة يمكن أن يكون لا يطاق، في حين أن الألم المرتبط بمرض العصب الثلاثي التوائم يمكن أن يكون لا يطاق، إلا أن خيارات العلاج المختلفة متاحة الآن لإدارة وتخفيف الأعراض.

وفقًا للتقديرات، يؤثر العصب الخامس على ما يقدر بنحو 12 لكل 100ألف شخص سنويًا، مع زيادة المخاطر مع تقدمك في السن.

وقال الخبراء أنه على الرغم من تشخيص معظم الحالات بين سن 50 و 70 عامًا، إلا أنها تحدث أيضًا لدى الأفراد الأصغر سنًا - بما في ذلك الأطفال.

وأضافوا أنه بسبب التشخيص الخاطئ المتكرر، قد يكون الانتشار الفعلي أعلى.

أعراض التهاب العصب الثلاثي التوائم التي تحتاج إلى الانتباه إليها

في حين أن العرض الرئيسي لالتهاب العصب الثلاثي التوائم هو الألم الشديد الذي يحدث على جانب واحد من الوجه، وعادةً حول العينين والخدين والشفتين والفك السفلي، فإنه يؤدي أيضًا إلى صدمات كهربائية تستمر لبضع ثوانٍ إلى دقائق.

يحدث غالبًا بسبب أنشطة بسيطة مثل تنظيف الأسنان أو المضغ أو الشرب أو الحلاقة أو التعرض للرياح، مما يجعل الأنشطة اليومية صعبة للغاية بالنسبة للمصابين. تشمل بعض الأحاسيس الأخرى التي قد تشعر بها بين نوبات الألم ما يلي:

-خفقان

-تنميل

-ألم

ما الذي يسبب ألم العصب الثلاثي التوائم؟

بشكل عام، يؤدي الضغط على العصب الثلاثي التوائم أو تلفه إلى حدوث هذه الحالة ووفقًا للأطباء، يتم تصنيفها بناءً على السبب المحدد:

أساسي أو كلاسيكي

يحدث عندما يضغط وعاء دموي على جزء من جذر العصب الثلاثي التوائم

ثانوي

يحدث عندما تتسبب حالة أخرى في تلف العصب الثلاثي التوائم أو التأثير عليه، مثل الورم أو التصلب المتعدد. يقول الأطباء إن أولئك الذين يعانون من النوع الثانوي هم أكثر عرضة لأن يكونوا أصغر سنًا وأن يكون لديهم ألم على جانبي وجوههم.

مجهول السبب

يشخص الأطباء ألم العصب الثلاثي التوائم على أنه مجهول السبب عندما لا يكون هناك سبب واضح لألم وجهك بعد إجراء الاختبارات التشخيصية.

خيارات العلاج لألم العصب الثلاثي التوائم

هناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها علاج هذه الحالة المؤلمة، بما في ذلك:

الأدوية

الأدوية الطبية المستخدمة عادةً لعلاج الصرع، يمكن أن تساعد في التحكم في النبضات العصبية وتقليل الألم.

كما تساعد أدوية إرخاء العضلات في تخفيف التشنجات التي قد تساهم في ألم العصب الثلاثي التوائم.

التدخلات الجراحية

إزالة الضغط الدقيق للأوعية الدموية هو إجراء مجهري يتضمن نقل أو إزالة الأوعية الدموية التي تضغط على العصب الثلاثي التوائم، مما يوفر راحة طويلة الأمد من الألم. هذا إجراء نهائي مع فرصة عالية لعلاج دائم للألم.

حصار الأعصاب

قطع الجذور عن طريق الجلد هو إجراء طفيف التوغل حيث يتم إتلاف جزء من العصب الثلاثي التوائم عمدًا لمنع إشارات الألم. أيضًا، يمكن استخدام الاستئصال بالترددات الراديوية، وهو إجراء يتم فيه استخدام الحرارة لتدمير جزء من العصب الثلاثي التوائم بشكل انتقائي، مما يوفر تخفيفًا مؤقتًا للألم.