7 أعراض غير شائعة لالتهابات العصب الخامس اعرفها

كتبت مروة محمود الياس

التهاب أعصاب الجسم من الالتهابات التى تصيب البعض، وتسبب الكثير من الآلام والأوجاع والأعراض المختلفة والمتداخلة مع غيرها من الأمراض والمشكلات الصحية الأخرى.

ويعانى أغلب المرضى بالتهاب العصب الخامس من الكثير من الأعراض المؤلمة المزعجة خاصة في الوجه والأطراف، لكن هناك الكثير من الآلام والأعراض المختلفة الأخرى التى قد لا يميزها البعض على أنها التهاب فى العصب الخامس، وفق تقرير نشر فى موقع pennmedicine المعنى بالصحة العامة.

وأوضح التقرير أن هناك الكثير من الأعراض والعلامات التى قد تنبئ بحدوث مشكلة في العصب الخامس، مثل أن يكون الألم في جانب واحد من جوانب الوجه، دون الآخر فغالبا ما يكون الألم عند الخد أو أسفل الوجه أو حول العينين، كذلك قد يعاني الإنسان من مشكلة تشبه اللسعة أو الوخزة من الكهرباء، وهى عبارة عن تشنج مؤلم يحدث لعدة ثواني في أي مكان من الجسم خاصة فى الوجه.

بعض العلامات الأخرى تتعلق بالآلام التي تحدث عند فعل شيء ما مثل عند الابتسام أو عند الحديث أو عند تنظيف الأسنان بالفرشاة فيحدث ألم شديد يشابه ألم الكهرباء.

قد يعاني المريض بالتهابات العصب الخامس من مشكلات انعدام الشعور أو الإحساس فى بعض مناطق الجسم منها الرأس الوجه وغيرها من الأماكن.

لدى بعض مرضى هذا العصب مشكلة كبيرة عند لمسه أو عند حساسيته للضوء أو للصوت العالي.

قد تعاني المرأة من ألم شديد عند وضع أى مستحضرات على وجهها إذا كانت تعانى من مشكلة فى العصب الخامس فتشعر بالوخز أو الألم أو البرودة.

يعاني البعض من ألم شديد عند التعرض إما للماء البارد أو للماء الساخن ولمسه للجسم.

غالبا ما يكون الجانب الأيمن من الوجه والرقبة هو المتأثر بشكل كبير من أى التهابات تخص العصب الخامس.