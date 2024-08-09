كيف يساعد العلاج الطبيعي على الاستشفاء من مشكلات العظام؟

كتب – حسام الشقويرى

العلاج الطبيعي للعظام ضروري لأي شخص يعاني من مشكلات في الجهاز العضلي الهيكلي، مثل الإصابات أو العمليات الجراحية أو الألم المزمن. ويركز على مساعدة الأفراد على استعادة القدرة على الحركة وتقليل الألم وتحسين جودة حياتهم بشكل عام. سواء كنت تتعافى من جراحة الركبة أو تتعامل مع إصابة رياضية أو تتعلم كيفية استخدام طرف اصطناعي، فإن هذا العلاج يوفر دعمًا مخصصًا لتلبية احتياجاتك المحددة. وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

أهداف العلاج الطبيعي للعظام

تخفيف الألم: تخفيف الانزعاج المرتبط بمشاكل الجهاز العضلي الهيكلي.

زيادة القوة والمرونة: تحسين وظيفة العضلات والمفاصل

تحسين الأداء الوظيفي: استعادة القدرة على أداء الأنشطة اليومية

بعد جراحات العظام، من المهم بشكل خاص استعادة الوظيفة والقدرة على الحركة وضمان التعافي بشكل أسرع. كما يساعد ذلك في منع الإصابات المستقبلية من خلال تعليم ميكانيكا الجسم الصحيحة وتقنيات التمرين. "على سبيل المثال، غالبًا ما يحتاج المرضى الذين خضعوا لجراحة استبدال الركبة أو إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي إلى العلاج الطبيعي للعظام لاستعادة قوة العضلات وحركة المفاصل والعودة إلى الأنشطة الطبيعية في أسرع وقت ممكن"،

تتضمن الطرق المختلفة المستخدمة عادة في العلاج الطبيعي للعظام ما يلي:

تمارين القوة: تمارين مصممة لتعزيز قوة العضلات والقدرة على التحمل

التدليك: تقنيات لتقليل التوتر العضلي والألم

تطبيق الوزن والثلج: طرق السيطرة على الالتهاب والتورم

تمارين تحفيز العضلات: تقنيات لتحسين تنشيط العضلات وتنسيقها

يمكن لهذه التقنيات علاج حالات مثل آلام الرقبة، وآلام الظهر، وإصابات العمل، وإصابات الرياضة، وإعادة التأهيل بعد الجراحة، وآلام المفاصل (الورك، والركبة، والكوع، والكتف، والكاحل، أو الرسغ).

العلاج الطبيعي للعظام للتدريب على الأطراف الاصطناعية

العلاج الطبيعي للعظام

يلعب العلاج الطبيعي للعظام دورًا مهمًا في تدريب المرضى على استخدام الأطراف الاصطناعية بعد بتر أحد الأطراف. فهو يساعد المرضى على تعلم كيفية استخدام الأطراف الاصطناعية أو أجزاء الجسم، مع التركيز على:

استعادة الوظيفة: تعليم المرضى كيفية أداء الأنشطة اليومية باستخدام أطرافهم الاصطناعية

الحركة الجسدية: تحسين أنماط الحركة والتنسيق

تدريب القوة: بناء القوة في العضلات المتبقية والداعمة

التمارين: تمارين مصممة خصيصًا لتعزيز استخدام الأطراف الاصطناعية والراحة

و تشمل العلاجات العلاج بالحرارة والبرودة، واستخدام أجهزة المشي، والعلاج بالموجات فوق الصوتية، والعلاج بالتداخل، أو العلاج الحراري بالموجات القصيرة للمساعدة في الشفاء. كما تعد التمارين المنزلية والتعليم حول ميكانيكا الجسم جزءًا لا يتجزأ من عملية التعافي، مما يضمن فهم المرضى لكيفية استخدام أجسامهم وتحريكها بشكل مناسب".