ما دلائل نزيف اللسان أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة؟

كتب – حسام الشقويرى

نزيف اللسان قد يكون ناجمًا عن صدمة بسيطة أو قد يكون مظهرًا لحالات طبية، ولقد مررنا جميعًا بلحظات عندما نعض لساننا عن طريق الخطأ أثناء التحدث أو المضغ أو الأكل، يمكن أن تؤدي هذه الحوادث أحيانًا إلى إصابة اللسان، مما يؤدي إلى تكوين القرحات أو الجروح الصغيرة، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

ومن المؤسف أن هذه الإصابات على الرغم من أنها غير ضارة في كثير من الأحيان، يمكن أن تنزف أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة، وبسبب الصدمة، تصبح أنسجة اللسان حساسة وأكثر عرضة للتهيج، لدرجة أن حتى الشعيرات اللطيفة لفرشاة الأسنان يمكن أن تعقد هذه الإصابات، مما يؤدي إلى نزيف ملحوظ.



وقد يبدو اختيار فرشاة الأسنان مهمة بسيطة، ولكن إذا كنت عرضة لنزيف اللسان أثناء تنظيف أسنانك بالفرشاة، فإن الأمر يصبح أكثر من مجرد قرار روتيني. يمكن أن يحدث اختيار فرشاة الأسنان المناسبة فرقًا كبيرًا في منع التهيج وضمان تجربة تنظيف أكثر لطفًا، علاوة على ذلك، يجب على الشخص التأكد من عدم الانغماس في تنظيف لسانه بقسوة، حيث قد يؤدي ذلك إلى إصابة الفم.



ويمكن أن تؤثر أنواع مختلفة من العدوى على صحة الفم. تشمل بعض أنواع العدوى الشائعة عدوى الفطريات أو الخميرة في الفم، وتعتبر القلاع الفموي من الأمراض الشائعة إلى حد ما على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي مرض القلاع الفموي إلى ظهور تقرحات في الفم يمكن أن تسبب الألم أثناء الأكل أو الشرب وتتسبب في النزيف أيضًا.

يمكن أن تسبب بعض الأمراض مثل الهربس الفموي أيضًا أعراضًا مختلفة مثل ظهور بثور أو تقرحات مفتوحة في الفم أو الشفتين أو حولهما.



و اللوكوبلاكيا (البقع البيضاء) أو اللوكوبلاكيا الحمراء (البقع الحمراء) على اللسان هي علامات سرطانية سابقة وقد تنزف في بعض الأحيان وفي حين تظهر اللوكوبلاكيا على شكل بقع بيضاء سميكة على الأسطح الداخلية للفم، فإن اللوكوبلاكيا الحمراء تسبب بقعًا حمراء قد تظهر مع اللوكوبلاكيا.



ومن المثير للاهتمام أن نزيف اللسان أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة قد يشير أحيانًا إلى نقص في الفيتامينات الأساسية، وخاصة فيتامين ب12 والفولات والحديد. ويمكن أن يؤدي نقص أي من هذه الفيتامينات إلى حالات مثل التهاب اللسان، حيث يصبح اللسان مؤلمًا ومتورمًا وأحمر اللون وأكثر عرضة للنزيف وذلك لأن انخفاض مستويات هذه العناصر الغذائية يضعف أنسجة اللسان، مما يجعلها أكثر عرضة للتهيج والإصابة، حتى من شيء روتيني مثل تنظيف الأسنان بالفرشاة.

العلاجات

تناول نظام غذائي متوازن يمكن أن يساعد في الحفاظ على الصحة العامة، مما قد يقلل من خطر مشاكل الفم مثل نزيف اللسان. كما يجب تشخيص أي نقص غذائى ووصف المكملات الغذائية المناسبة من قبل طبيب.