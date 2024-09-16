اتسلى وخس.. نوع تسالى يساعدك على فقدان الوزن.. رخيص ولذيذ

كتبت مروة هريدى

يعد الفول السوداني أحد التيالى المفضلة لمعظمنا خاصة أنه غير مكلف وعلى قد ايدينا، ويمكن الاستمتاع به كوجبة خفيفة مع الشاي في كثير من الأحيان، ومع ذلك، فإنه غنى بالعديد من الفوائد الصحية، حسبما أفاد تقرير موقع "Healthline".

الفول السوداني غني بالبروتين والدهون والعديد من العناصر الغذائية المفيدة، وفيما يلي.. بعض الفوائد الصحية الرئيسية المرتبطة باستهلاك الفول السوداني:

فقدان الوزن

يمكن أن يساعد تناول الفول السوداني أو زبدة الفول السوداني بانتظام في الحفاظ على وزن صحي، وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الفول السوداني مرتين على الأقل في الأسبوع هم أقل عرضة للسمنة، ويمكن أن يؤدي تناول زبدة الفول السوداني مع الخبز في الصباح إلى تقليل الميل إلى الإفراط في تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم.

خفض مستويات الكولسترول

إن تناول كميات كبيرة من الفول السوداني يوميًا يمكن أن يقلل بشكل كبير من مستويات الكوليسترول في الدم ويمنع خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، ويحتوي الفول السوداني على أحماض دهنية أحادية غير مشبعة، وخاصة حمض الأوليك، والتي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول السيئ (LDL) وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، ويمكن أن يمنع هذا مرض الشريان التاجي ويقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية من خلال تعزيز مستوى الدهون الصحية في الدم.

خصائص مضادة للشيخوخة

يحتوي الفول السوداني على كميات كبيرة من فيتامين سي وهو ضروري لإنتاج الكولاجين الذى يساعد في الحفاظ على تماسك الجلد ومرونته، وبالتالي منع التجاعيد وتغير لون البشرة.

الوقاية من السرطان

الفول السوداني غني بمضادات الأكسدة متعددة الفينول، وخاصة حمض الباراكوماريك، الذي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان المعدة عن طريق الحد من تكوين النيتروزامينات المسرطنة في المعدة، الفول السوداني أيضًا مصدرًا ممتازًا للريسفيراترول، الذي يؤدي وظيفة وقائية ضد السرطان والأمراض الأخرى.

الحد من مخاطر السكتة الدماغية

يُعتقد أن مادة الريسفيراترول الموجودة في الفول السوداني تعمل على خفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية عن طريق تغيير الآليات الجزيئية في الأوعية الدموية وتعزيز إنتاج أكسيد النيتريك، وهو هرمون موسع للأوعية الدموية.

التحكم في مستويات السكر بالدم

يؤثر الفول السوداني بشكل إيجابي على التحكم في نسبة السكر في الدم ويمكنه الحفاظ على صحة القلب، ويُنصح بتناول حفنة من الفول السوداني يوميًا للحصول على تأثيرات مفيدة.

التخلص من الاكتئاب

الفول السوداني وجبة خفيفة مبهج، حيث يزيد التربتوفان الموجود في الفول السوداني من إفراز السيروتونين، مما يساعد في مكافحة الاكتئاب، وغالبًا ما يؤدي انخفاض مستويات السيروتونين إلى الاكتئاب.