هذه الطريقة للمشي تعزز صحة قلبك وتقلل التوتر والقلق.. اعرفها

كتبت مروة هريدى

المشي في الماء هو وسيلة رائعة لتسريع فقدان الوزن وتحويل الفعل البسيط للمشي إلى تمرين كامل للجسم، ويساعد المشي في الماء على حرق المزيد من السعرات الحرارية مقارنة بالمشي على الأرض لأن الماء أكثر كثافة من الهواء وبالتالي فإن المشي داخل الماء يتطلب المزيد من الجهد، وفقًا لموقع "تايمز أوف إنديا".

للقيام بهذا التمرين المائي، يحتاج إلى الوقوف في الماء بعمق الخصر أو الصدر والحفاظ على الكتفين مستقيمين والتحرك ببطء للأمام.

المشي في الماء هو جزء من العلاج المائي وهو ممارسة قديمة كانت شائعة في الحضارات القديمة في مصر واليونان وروما وكانت تستخدم في العلاجات البديلة والتقليدية، وتم استخدام العلاج في تخفيف وتسكين الألم مثل آلام والتهاب المفاصل وكذلك للاسترخاء وتحسين البشرة والصحة العقلية.

ووفقًا لمجلة الطب الرياضي واللياقة البدنية، فإن المشي في الماء يمكن أن يرفع معدل ضربات قلبك أكثر من المشي على الأرض، مما قد يمنح قلبك ورئتيك تمرينًا أفضل.

فيما يلى.. 6 فوائد للمشي في الماء

التخلص من التوتر والقلق

يساعدك التواجد في الماء بشكل طبيعي على الاسترخاء وتخفيف التوتر، حيث يعمل الماء على تنشيط الجهاز العصبي السمبثاوي، والذي يسمح للجسم بالانسجام مع وضع "الراحة والهضم".

فقدان الوزن

يتطلب المشي في الماء جهدًا أكبر لأن الماء أكثر كثافة من الهواء، ويمكن أن يساعد ذلك الشخص على حرق السعرات الحرارية الزائدة، حيث يمكن أن يحرق المشي في الماء ما يصل إلى 460 سعرة حرارية في الساعة، وفقًا للخبراء.

تمرين فعال للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المفاصل

إن المشي على الماء يستخدم الطفو الطبيعي للجسم، مما يجعل الحركات أقل إجهادًا للمفاصل، ويمكن أن يساعد هذا الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل على إنقاص الوزن، كما يساعد الأشخاص الذين يعانون من إصابات في المفاصل أو العضلات على التعافي، ويمكن أن يساعد الماء في تخفيف إجهاد المفاصل.

يعزز صحة القلب

المشي في الماء هو تمرين رائع لقلبك أيضًا لأنه يمكن أن يساعد في رفع معدل ضربات القلب بالإضافة إلى خفض ضغط الدم، كما أنه يقلل من التوتر بشكل عام وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب.

يحسن صحة العضلات

عندما تمشي في الماء، فإنه يوفر لك مقاومة أكبر من الهواء، مما يعني أنك تعمل على تقوية عضلاتك وتقويتها، كما أنه يحسن مرونتك ويمكن أن يساعدك في بناء العضلات بشكل أسرع من المشي على الأرض.

يعزز صحة الدما

يساعد المشي في الماء على تحسين الاتصالات العصبية وتحفيز المستقبلات الحسية التي يمكن أن تعزز صحة الدماغ، يمكنك أيضًا تجربة المشي بشكل أسرع في الماء لجعل التمرين أكثر تحديًا أو ممارسة الركض في الماء.